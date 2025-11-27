Анатомия Томска. Конь на гербе

27 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Сегодня в нашем совместном с мэрией города проекте «Анатомия Томска» рассказываем о важной и яркой главе локальной истории — «конном» гербе.

Откуда взялась конная тема в наших местах, как она развивалась и много ли российских городов имеют похожую символику? Разбираем, как Томск оказался на коне, в познавательной инфографике.

Почти половина гербов российских регионов содержат изображение какого-либо животного. Городов с мохнатым, крылатым или водоплавающим символом — и того больше. Место в этом зоопарке нашлось и мамонту — в Среднеколымске, и единорогам — в Боготоле и Выксе. И конечно же, самым разнообразным коням. Где, кроме Томска, на гербах городов скачут кони? Мы отсмотрели гербы тысячи с лишним российских населенных пунктов, и встретили 25 коней — от летающего Парнаса до верного спутника святого Георгия Победоносца. Они стоят, скачут, несут на себе воинственных всадников и даже символизируют каслинское литье. «Конные» символы встречаются по всей территории страны. Чуть больше — в Башкортостане, попадаются они в Татарстане, у наших соседей в Сибири и на Урале, в центре, на Юге и на Северо-Западе России. Пожалуй, только Дальний Восток не показал нам ни одного коня.

Журналист и краевед Сергей Мальцев так описывает связующую роль Томска: «… всего за 6 лет до основания Томска регулярным путем в Сибирь был только водный: Вишера — Тавда — Тобол — Тура — Иртыш — Обь — Кеть. Не нужно смотреть на карту, чтобы понять насколько этот путь извилист и непрост. Сухопутный путь, связывающий Москву и азиатские колонии был, безусловно, необходим. Вот его и проложили. Долгий путь от Китая до Москвы был разбит на отдельные этапы, два из которых (Иркутск-Томск и Томск-Тюмень) обслуживались, как правило, томичами. Так закрепилась роль Томска, как транзитного пункта для торговых грузов, пассажиров и почты».

Таким образом, извоз по Большому сибирскому тракту был долгое время основой экономики не только города, но и всей губернии.

— Герб Томска — это не просто официальный символ, он полностью отражает идентичность нашего города и людей, живущих здесь. В серебряном коне мы видим дух первопроходцев, энергию развития и силу, которые позволили когда-то основать город на берегу Томи. Это символ олицетворяет также преемственность поколений, связывая славное прошлое с динамичным настоящим и уверенным будущим Томска, — отметил мэр города Дмитрий Махиня.

В середине XIX века историк Ипполит Завалишин писал: «Томская обозная лошадь славится в целой Сибири ростом, силой и неутомимостью». И призывал обратить внимание на то, что «Сибирь и в отношении коноводства может сделаться запасной кладовой России».

Кстати, в городе сохранилась даже историческая Конная площадь. Возникшая как Конный базар, позднее она стала Конной улицей, переулком Конным, а с конца XIX века — площадью. Сегодня это одна из самых маленьких площадей в России. На ней расположен один (!) дом по адресу пл. Конная 10.

А что сегодня?

Сразу на въезде в город подрядчик администрации Томска ежегодно высаживает цветочный герб.

— Томичи искренне любят символ своего города, и мы постоянно ищем способы напомнить им об этой связи. Превращение нашего герба в масштабную живую композицию у въезда в город уже стало доброй традицией. Ежегодно специалисты проводят кропотливую работу: почти 19 тысяч саженцев должны создать яркий и узнаваемый образ, который будет радовать и жителей, и гостей Томска все лето. Для нас важно, чтобы первое, что видят люди, возвращаясь домой или приезжая в гости в Томск — это наш гордый конь, сделанный с душой и из живых цветов, — рассказывает Денис Хафизов, заместитель мэра Томска по благоустройству.

Укладка цветочного герба, 2025 год Фото: Савелий Петрушев

Тема обыгрывается и в разнообразных муралах, которые создаются на городских поверхностях в последние годы.

— Городские службы с особым вниманием подходят к содержанию и обновлению всех объектов, связанных с гербом города. Для нас эта работа — знак уважения к нашей истории и жителям. Поддержание его изображения в безупречном состоянии — наша общая задача и обязанность, — отмечает заместитель мэра Томска по благоустройству.

Мурал питерского художники MIША MACK на Бакунина Фото: Даниил Плотников

— В городском дизайне часто встречается образ коня — это не случайность и не просто элемент украшения. Герб, на котором расположен этот благородный символ, — это наша история и наша гордость. В Томске есть десятки изображений лошадей, к примеру, на подпорной стенке у Главпочтамта, больше десятка элементов в городской иллюминации, даже на некоторых урнах — это своеобразные «пасхалки», тонкие напоминания о нашей главной визитной карточке. Таким образом мы создаем единое визуальное пространство, которое мягко и ненавязчиво рассказывает каждому прохожему о том, что наш город чтит свои традиции, — говорит Денис Хафизов.

Герб на подпорной стенке у Главпочтамта Фото: Томский Обзор

Когда коневодство и обозная деятельность перестали быть значимыми занятиями для томичей, конь занял и новое место в городской экономике.

Кондитерские и пекарни Томска делают имбирные пряники с сахарной печатью в виде герба города — это популярный вариант для официальных приемов, дней города или съедобных сувениров. Появился даже фирменный торт «Томск», придуманный местными кондитерами.

Шоколадные наборы или конфеты от местных шоколатье тоже часто используют герб города. А крафтовые пивоварни и производители безалкогольных напитков — для названий и этикеток. Найти бутылку или банку, на которой будет изображен стилизованный конь или элемент герба, несложно.

Томские дизайнеры и художники создают открытки и стикеры с конем — от точного изображения герба до очень стилизованных, почти мультяшных версий. Их можно встретить на ноутбуках, термокружках, холодильниках и в витринах местных магазинов, на свитшотах и футболках, значках и магнитиках.

Фирменный торт «Томск» Фото: Томский Обзор

Одно из самых личных и необычных проявлений городского герба — это популярный мотив татуировок среди томичей, желающих подчеркнуть свою связь с городом. Но не только локалов он вдохновляет: сотрудники городского ТИЦ рассказывают о том, как к ним заходил гость города со свежей татуировкой с томским гербом и мотивами деревянного зодчества на ноге!



На каких бумагах сегодня можно встретить герб города?

Бланки и официальные письма: бланки Главы города, Томской городской Думы, Администрации Томска, а также их структурных подразделений.

бланки Главы города, Томской городской Думы, Администрации Томска, а также их структурных подразделений. Удостоверения: служебные удостоверения некоторых муниципальных служащих (не всех).

служебные удостоверения некоторых муниципальных служащих (не всех). Наградные документы: Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, вручаемые от имени Администрации города.

Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, вручаемые от имени Администрации города. Нормативно-правовые акты: официальные издания Устава города Томска, сборников правовых актов городской Думы. Герб обычно размещается на обложке.

официальные издания Устава города Томска, сборников правовых актов городской Думы. Герб обычно размещается на обложке. Отчетные документы: публичные отчеты мэра, стратегии развития города, официальные брошюры (например, для инвесторов или гостей города).

публичные отчеты мэра, стратегии развития города, официальные брошюры (например, для инвесторов или гостей города). Старинные документы в государственных архивах: период с 1785 по 1917 гг.

период с 1785 по 1917 гг. Дипломы и сертификаты: для мероприятий, проводимых при поддержке мэрии (например, диплом участника «Дня города»).

И конечно, на календарях, открытках, буклетах о Томске, выпускаемых городскими властями и местными издательствами.

Где еще найдем коня?

На праздновании Дня города: от аниматоров в костюмах коней, до аквагрима, мастер-классов по лепке лошадок или росписи деревянных заготовок

На квестах и экскурсиях: существуют тематические квесты по городу, посвященные поиску «томского коня» в разных его проявлениях — от люков до барельефов.

Инфографика: Федор Шумилов

