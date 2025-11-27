Анатомия Томска. Конь на гербе
Сегодня в нашем совместном с мэрией города проекте «Анатомия Томска» рассказываем о важной и яркой главе локальной истории — «конном» гербе.
Откуда взялась конная тема в наших местах, как она развивалась и много ли российских городов имеют похожую символику? Разбираем, как Томск оказался на коне, в познавательной инфографике.
Почти половина гербов российских регионов содержат изображение какого-либо животного. Городов с мохнатым, крылатым или водоплавающим символом — и того больше. Место в этом зоопарке нашлось и мамонту — в Среднеколымске, и единорогам — в Боготоле и Выксе. И конечно же, самым разнообразным коням. Где, кроме Томска, на гербах городов скачут кони?
Мы отсмотрели гербы тысячи с лишним российских населенных пунктов, и встретили 25 коней — от летающего Парнаса до верного спутника святого Георгия Победоносца. Они стоят, скачут, несут на себе воинственных всадников и даже символизируют каслинское литье. «Конные» символы встречаются по всей территории страны. Чуть больше — в Башкортостане, попадаются они в Татарстане, у наших соседей в Сибири и на Урале, в центре, на Юге и на Северо-Западе России. Пожалуй, только Дальний Восток не показал нам ни одного коня.
Журналист и краевед Сергей Мальцев так описывает связующую роль Томска: «… всего за 6 лет до основания Томска регулярным путем в Сибирь был только водный: Вишера — Тавда — Тобол — Тура — Иртыш — Обь — Кеть. Не нужно смотреть на карту, чтобы понять насколько этот путь извилист и непрост. Сухопутный путь, связывающий Москву и азиатские колонии был, безусловно, необходим. Вот его и проложили. Долгий путь от Китая до Москвы был разбит на отдельные этапы, два из которых (Иркутск-Томск и Томск-Тюмень) обслуживались, как правило, томичами. Так закрепилась роль Томска, как транзитного пункта для торговых грузов, пассажиров и почты».
Таким образом, извоз по Большому сибирскому тракту был долгое время основой экономики не только города, но и всей губернии.
— Герб Томска — это не просто официальный символ, он полностью отражает идентичность нашего города и людей, живущих здесь. В серебряном коне мы видим дух первопроходцев, энергию развития и силу, которые позволили когда-то основать город на берегу Томи. Это символ олицетворяет также преемственность поколений, связывая славное прошлое с динамичным настоящим и уверенным будущим Томска, — отметил мэр города Дмитрий Махиня.
В середине XIX века историк Ипполит Завалишин писал: «Томская обозная лошадь славится в целой Сибири ростом, силой и неутомимостью». И призывал обратить внимание на то, что «Сибирь и в отношении коноводства может сделаться запасной кладовой России».
Кстати, в городе сохранилась даже историческая Конная площадь. Возникшая как Конный базар, позднее она стала Конной улицей, переулком Конным, а с конца XIX века — площадью. Сегодня это одна из самых маленьких площадей в России. На ней расположен один (!) дом по адресу пл. Конная 10.
А что сегодня?
Сразу на въезде в город подрядчик администрации Томска ежегодно высаживает цветочный герб.
— Томичи искренне любят символ своего города, и мы постоянно ищем способы напомнить им об этой связи. Превращение нашего герба в масштабную живую композицию у въезда в город уже стало доброй традицией. Ежегодно специалисты проводят кропотливую работу: почти 19 тысяч саженцев должны создать яркий и узнаваемый образ, который будет радовать и жителей, и гостей Томска все лето. Для нас важно, чтобы первое, что видят люди, возвращаясь домой или приезжая в гости в Томск — это наш гордый конь, сделанный с душой и из живых цветов, — рассказывает Денис Хафизов, заместитель мэра Томска по благоустройству.
Тема обыгрывается и в разнообразных муралах, которые создаются на городских поверхностях в последние годы.
— Городские службы с особым вниманием подходят к содержанию и обновлению всех объектов, связанных с гербом города. Для нас эта работа — знак уважения к нашей истории и жителям. Поддержание его изображения в безупречном состоянии — наша общая задача и обязанность, — отмечает заместитель мэра Томска по благоустройству.
— В городском дизайне часто встречается образ коня — это не случайность и не просто элемент украшения. Герб, на котором расположен этот благородный символ, — это наша история и наша гордость. В Томске есть десятки изображений лошадей, к примеру, на подпорной стенке у Главпочтамта, больше десятка элементов в городской иллюминации, даже на некоторых урнах — это своеобразные «пасхалки», тонкие напоминания о нашей главной визитной карточке. Таким образом мы создаем единое визуальное пространство, которое мягко и ненавязчиво рассказывает каждому прохожему о том, что наш город чтит свои традиции, — говорит Денис Хафизов.
Когда коневодство и обозная деятельность перестали быть значимыми занятиями для томичей, конь занял и новое место в городской экономике.
- Кондитерские и пекарни Томска делают имбирные пряники с сахарной печатью в виде герба города — это популярный вариант для официальных приемов, дней города или съедобных сувениров. Появился даже фирменный торт «Томск», придуманный местными кондитерами.
- Шоколадные наборы или конфеты от местных шоколатье тоже часто используют герб города. А крафтовые пивоварни и производители безалкогольных напитков — для названий и этикеток. Найти бутылку или банку, на которой будет изображен стилизованный конь или элемент герба, несложно.
- Томские дизайнеры и художники создают открытки и стикеры с конем — от точного изображения герба до очень стилизованных, почти мультяшных версий. Их можно встретить на ноутбуках, термокружках, холодильниках и в витринах местных магазинов, на свитшотах и футболках, значках и магнитиках.
Одно из самых личных и необычных проявлений городского герба — это популярный мотив татуировок среди томичей, желающих подчеркнуть свою связь с городом. Но не только локалов он вдохновляет: сотрудники городского ТИЦ рассказывают о том, как к ним заходил гость города со свежей татуировкой с томским гербом и мотивами деревянного зодчества на ноге!
На каких бумагах сегодня можно встретить герб города?
- Бланки и официальные письма: бланки Главы города, Томской городской Думы, Администрации Томска, а также их структурных подразделений.
- Удостоверения: служебные удостоверения некоторых муниципальных служащих (не всех).
- Наградные документы: Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, вручаемые от имени Администрации города.
- Нормативно-правовые акты: официальные издания Устава города Томска, сборников правовых актов городской Думы. Герб обычно размещается на обложке.
- Отчетные документы: публичные отчеты мэра, стратегии развития города, официальные брошюры (например, для инвесторов или гостей города).
- Старинные документы в государственных архивах: период с 1785 по 1917 гг.
- Дипломы и сертификаты: для мероприятий, проводимых при поддержке мэрии (например, диплом участника «Дня города»).
И конечно, на календарях, открытках, буклетах о Томске, выпускаемых городскими властями и местными издательствами.
Где еще найдем коня?
На праздновании Дня города: от аниматоров в костюмах коней, до аквагрима, мастер-классов по лепке лошадок или росписи деревянных заготовок
На квестах и экскурсиях: существуют тематические квесты по городу, посвященные поиску «томского коня» в разных его проявлениях — от люков до барельефов.
Инфографика: Федор Шумилов
