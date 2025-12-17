Мастера «Хрустального Томска» приступили к созданию ледовых фигур

17 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На Ново-Соборной площади идут работы по подготовке ледовых скульптур в рамках 12-го фестиваля «Хрустальный Томск». В этом году он посвящен теме — «Наша родина — Россия»﻿.

В конкурсе принимают участие команды из Томска, Северска, Хабаровска, Кемерово и Республики Тыва. Мастера планируют вырезать из льда фигуры Александра Пушкина, Матушки-Сибири, рыбаков и охотников.

Напомним, сегодня, 17 декабря, на Ново-Соборной площади пройдет торжественное зажжение главной новогодней елки. Сейчас там натянуты праздничные гирлянды, установлены светодиодные фигуры, а на входе цифра «2026». Возле 24-метрового искусственного дерева вырезан ледяной цоколь. Практически готовы уже ледовый лабиринт и две ледовые горки.

Как Томск готовится к Новому году и что уже сделано в рамках фестиваля «Хрустальный Томск» — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».