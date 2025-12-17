18+
18+
РЕКЛАМА

Мастера «Хрустального Томска» приступили к созданию ледовых фигур

Город, Креативные индустрии, Ново-Cоборная, Новый год ❄, Томские новости, томск новый год праздники хрустальный томск фестиваль новости интересное ново-соборная Мастера «Хрустального Томска» приступили к созданию ледовых фигур

На Ново-Соборной площади идут работы по подготовке ледовых скульптур в рамках 12-го фестиваля «Хрустальный Томск». В этом году он посвящен теме — «Наша родина — Россия»﻿.

В конкурсе принимают участие команды из Томска, Северска, Хабаровска, Кемерово и Республики Тыва. Мастера планируют вырезать из льда фигуры Александра Пушкина, Матушки-Сибири, рыбаков и охотников.

Напомним, сегодня, 17 декабря, на Ново-Соборной площади пройдет торжественное зажжение главной новогодней елки. Сейчас там натянуты праздничные гирлянды, установлены светодиодные фигуры, а на входе цифра «2026». Возле 24-метрового искусственного дерева вырезан ледяной цоколь. Практически готовы уже ледовый лабиринт и две ледовые горки.

Как Томск готовится к Новому году и что уже сделано в рамках фестиваля «Хрустальный Томск» — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Как строили до революции? Рассказываем на примере «дома за рубль» в переулке Соляном

15 декабря 2025
Город

Теперь связь, как в городе: деревни Томской области подключились к 4G

25 ноября 2025
Томские новости

Томская область завершит формирование правительства в I квартале 2026 года

17 декабря 2025
Томские новости

Проект технико-экономического обоснования третьего моста через Томь получил положительное заключение Госэкспертизы — мэр

10 декабря 2025
Люди

Лаборатория предпринимательства. Как из чиновника стать кедровым магнатом

8 декабря 2025
Томские новости

В томском Заозерье планируют открыть отель и ресторан в «доме за рубль»

20 ноября 2025
Томские новости

В Томске вырос спрос на «Комплексное видеонаблюдение» от «Ростелекома»

5 декабря 2025
Путешествия

Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня

18 ноября 2025