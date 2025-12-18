Всегда готов: шутер PIONER доступен на платформе «Игры Ростелеком»

18 декабря 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdhXb3V.

Шутер PIONER (18+), разработанный российской студией GFAGames, уже доступен для пользователей из России Белоруссии эксклюзивно на онлайн-платформе «Игры Ростелеком». Действие игры разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус. Игроки могут проходить сюжетные квесты или миссии фракций, где за лояльность к различным группам открываются награды и дополнительный сюжетный контент.

Для пользователей, оформивших ранее предзаказ на «Игры Ростелеком», доступен PIONER Deluxe Edition. Специальное издание игры включает эксклюзивные аксессуары, скины, экипировку и дополнительную внутриигровую валюту — кристаллы. Игроки также могут приобрести на онлайн-платформе основную версию игры. Чтобы начать игру, необходимо скачать лаунчер «Игры Ростелеком», авторизоваться в нем, установить игру из библиотеки и запустить ее.

— Рады представить пользователям эксклюзивный доступ к PIONER на платформе «Игры Ростелеком». Это яркий пример того, как мы поддерживаем отечественных разработчиков и предлагаем игрокам уникальный контент. Новый проект от GFAGames — одно из ключевых событий года для геймеров России и Белоруссии, и первый масштабный эксклюзив платформы «Игры Ростелеком». И это только начало, — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Антон Быковский.

— Ранний доступ PIONER стартовал! Это важное событие, но, вместе с тем, это лишь начало — у нас есть планы, в том числе, по расширению контента в игре. Довольны, что выбрали платформу «Игры Ростелеком», ведь благодаря таким региональным партнерам можем обеспечить комфортный доступ к игре максимальному количеству игроков и более плотно взаимодействовать с аудиторией, — сказал основатель, CEO GFAGames Александр Никитин.

В ноябре этого года «Ростелеком» запустил новый бренд «Игры Ростелеком» — онлайн-платформу, объединившую первый отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. На площадке уже представлено более 6000 игровых тайтлов. «Игры Ростелеком» являются собственной разработкой компании.

