В Томске зафиксированы 11-балльные пробки

23 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: 2ГИС

Сегодня, 23 декабря, в Томске случились очень длинные, 11-балльный пробки. Их зафиксировал 2ГИС.

Сервис оценивает пробки на основе анализа данных GPS пользователей. В частности, их скорость: чем больше в городе доля дорог, движение на которых затруднено или просто отсутствует, тем выше балл.

— Максимальный балл пробок — 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис фиксирует 11 баллов, — говорится в сообщении. — Такое бывает достаточно редко.

