«Томскводоканалу» необходимо 60 млрд рублей на ремонт всех коммунальных сетей в Томске

Объем финансирования работ по ремонту коммунальных сетей в Томске, износ которых составляет 60-70%, оценивается в 60 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на генерального директора «Томскводоканала» Игоря Мажейкина.

По его словам, эти средства можно привлечь в рамках концессионного соглашения с инвесторами, поскольку собственных средств на текущий ремонт в необходимом объеме у компании не хватает: в 2025 году было отремонтировано 6 км сетей при необходимом ежегодном показателе в 10 км.

— Мы сейчас активно прорабатываем вопрос по входу в концессию. (...) Я думаю, в течение двух лет мы должны выйти на подписание соглашения. (...) Мы рассматриваем (срок концессии — прим. ред.) — где-то 49 лет», — сказал Мажейкин.

Он уточнил, что концессионная финансовая модель не предполагает опоры исключительно на тарифы. В текущих условиях, если изыскивать необходимые средства исключительно на основе тарифных платежей, коммунальные тарифы нужно будет повысить на 40%. Такая модель не рассматривается, добавил он.

Как сообщалось, планы «Томскводоканала» перейти от аренды сетей в Томске к концессии появились после вхождения ООО в ГК «Росводоканал» в 2024 году.

Также в сентябре 2024 года директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский сообщал «Интерфаксу», что ГК рассчитывала в течение полутора лет трансформировать действующие договоры аренды объектов водоканала. Так, планировалось перейти на новую концессионную модель уже до 2026 года.

