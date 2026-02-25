«Самолет» не отказывается от проектов в Томске

25 февраля 2026 / Томский Обзор

Девелопер «Самолет» не отказывается от планов по реализации жилищных проектов в Томской области, изучает другие варианты площадок под застройку в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора федеральных проектов группы Алексея Федорова.

— На сегодняшний день площадки, которые мы рассматривали в Томске, имеют ряд объективных ограничений, которые не позволяют приступить к развитию в регионе. (...) Мы не уходим из региона и продолжаем внимательно изучать новые варианты площадок, — сообщил Федоров.

Накануне замгубернатора Томской области Василий Потемкин сообщил журналистам, что «Самолет» приостановил проработку дебютного проекта по строительству жилья в Томске из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в планируемом к застройке микрорайоне.

— Группе «Самолет» были предложены участки, был произведен расчет группой. Но «Сосновый бор» (микрорайон на северной окраине Томска — прим. ред.) не обеспечен инфраструктурой, поэтому «Самолет» приостановил свое движение по проекту. Мы застопорились — у региона нет возможности сейчас подвести дороги и инженерные сооружения в необходимом объеме, — говорил Потемкин.

Как сообщалось, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор Томской области Владимир Мазур и управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества девелопер намеревался инвестировать около 97,3 млрд рублей в проекты по строительству жилья в Томской области за 10 лет. Предполагалось, что будет создано не менее 700 тыс. кв.м жилья.

«Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики. На 31 декабря 2024 года внешняя оценка активов составила 873 млрд рублей, включая земельный банк объемом 41,5 млн кв.м реализуемой площади.

