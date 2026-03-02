Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»

2 марта 2026

«Ростелеком» установил цифровую акустическую кабину в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского. Сибирский аэропорт стал первым объектом авиатранспортной инфраструктуры, пассажиры которого могут воспользоваться сервисом аренды технологичного рабочего пространства.

Сделать важный звонок, провести деловую встречу в конфиденциальной обстановке или в тишине решить срочную задачу — теперь есть возможность с комфортом сделать это во время нахождения в аэропорту. Кабина, которую предлагает «Ростелеком», представляет собой технологичную звукоизолированную конструкцию с затемненными стеклами. На удобных диванах за столом-трансформером могут разместиться два собеседника. Внутри доступны розетка 220В, разъемы USB и Type-C, комфортное освещение и принудительная вентиляция.

Чтобы воспользоваться цифровой кабиной, нужно отсканировать QR-код на двери и пройти регистрацию. Также можно забронировать время работы в кабине через приложение RTK Sharing, доступное для скачивания в магазинах приложений.

— Ежедневно с аэропортов для десятков тысяч россиян начинается отпуск или командировка. В условиях современного ритма жизни пассажирам часто нужно быстро решить рабочие вопросы или провести важный звонок, и цифровая кабина в аэропорту — это именно то, что помогает справиться с такими задачами. Мы видим в этом не просто новый сервис, а важный шаг к созданию среды, которая делает рабочие процессы мобильными и комфортными для каждого. Красноярский аэропорт стал первой площадкой, где мы внедрили это решение. Уверен, что оно имеет огромный потенциал, поэтому планируем масштабировать этот проект на другие аэропорты и общественные пространства. Это наш вклад в формирование доступной цифровой среды, где технологии действительно работают на благо каждого, — отметил вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко.

Международный аэропорт Красноярск им. Д.А. Хворостовского — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в воздушном сообщении между Европой и Азией. За 2025 год только на внутренних линиях аэропорт Красноярск обслужил 3,4 млн пассажира.

— Комфорт пассажира — приоритет номер один для аэропорта Красноярск. Мы постоянно развиваем инфраструктуру, чтобы сделать каждое путешествие максимально удобным, будь то семейная поездка или деловая командировка. Установка цифровой акустической кабины “Ростелекома” стала еще одним шагом в этом направлении: теперь бизнес-пассажиры могут провести важный звонок, решить срочную задачу или провести короткую встречу в тишине и конфиденциальной обстановке, не отвлекаясь на шум терминала. Для нас большая честь стать первым аэропортом в России, где появился такой сервис, — это подтверждает нашу приверженность инновациям и внимательное отношение к потребностям современных путешественников, — подчеркнул заместитель генерального директора по производству международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского Михаил Лукошков.

Федеральная сеть цифровых кабин «Ростелекома» охватывает 12 городов. Сервис доступен в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Магнитогорске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе. Для развития направления шеринга рабочих пространств «Ростелеком» использует франчайзинговую бизнес-модель. Цифровые кабины можно установить в любом месте, где есть необходимость в тихом закрытом пространстве для работы: в бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, в банках и сетевых многофункциональных центрах, в аэропортах и на вокзалах. Специально для франчайзи и владельцев недвижимости, устанавливающих цифровые кабины, предусмотрена возможность застраховать их.

Кабины могут использоваться и как дополнительная информационная поверхность: в ее внешние стены вмонтированы «Умные экраны» «Ростелекома» с трансляцией изображения высокого качества.

