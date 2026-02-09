18+
На днях томичей ждут метели, снег с дождем и гололед

На днях томичей ждут метели, снег с дождем и гололед

В середине недели, 11 и 12 февраля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются снег с дождем, метели, отложение мокрого снега, гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 18-23м/с, ожидается понижение температуры, местами сильная гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

