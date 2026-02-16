18+
В томской Горбольнице №3 открылся кабинет сердечно-сосудистого хирурга

В Городской клинической больнице №3 им. Б. И. Альперовича открылся кабинет сердечно-сосудистого хирурга. Принимать пациентов будет врач НИИ кардиологии, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Специалист принимает пациентов с ишемической болезнью сердца, острым и подострым эндокардитом, хроническими ревматическими болезнями сердца, кардиомиопатией, закупоркой сонной артерии, варикозным расширением вен нижних конечностей и другими заболеваниями.

— Потребность наших пациентов в консультациях сердечно-сосудистого хирурга достаточно большая. Это консультации с целью диагностики и лечения, перед госпитализацией в круглосуточный и дневной стационар, диспансерное наблюдение. Ранее мы направляли пациентов преимущественно в ОКБ, теперь приняли решение залицензировать и запустить приём у себя. НИИ Кардиологии помогли нам найти специалиста и с этой недели он приступает к работе. В перспективе мы будем готовы к приёму пациентов, прикреплённых и к другим поликлиникам области, — отметил главный врач медучреждения Вадим Бойков.

По результатам обследования и наличии показаний пациенты будут направляться на плановую госпитализацию в Томскую областную клиническую больницу или НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

График работы кабинет:

Получить направление на прием пациенты Городской клинической больницы № 3 всех отделений смогут у хирурга при наличии показаний и после проведения необходимых обследований.

