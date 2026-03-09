В среду жители части домов на ул. Транспортная останутся без воды

9 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 11 марта, в Томске на время замены пожарного гидранта пять домов по ул. Транспортная останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам ул. Транспортная, 2, 2б, 3, 4, 5.

Томичей, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

