В выходные томичей ждут снег, ветер и гололед

6 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В ближайшие дни, 7 марта, а также сутки 8–9 марта, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ожидаются мокрый снег, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра до 18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, сильная гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

