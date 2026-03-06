18+
В выходные томичей ждут снег, ветер и гололед

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, интересные новости Томска погода штормовое оперативное предупреждение В выходные томичей ждут снег, ветер и гололед

В ближайшие дни, 7 марта, а также сутки 8–9 марта, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ожидаются мокрый снег, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра до 18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, сильная гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

