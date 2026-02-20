18+
«Турбо Облако» расширило линейку сервисов резервного копирования

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjd5iyTX.

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», расширил портфель сервисов новым решением — «Резервное копирование в облако». Сервис позволяет пользователям размещать резервные копии данных за пределами собственной ИТ-среды. Решение даёт компаниям возможность не только защитить данные от локальных сбоев, утраты оборудования, человеческих ошибок и киберугроз, но и организовать централизованную систему резервного копирования без инвестиций в дополнительную инфраструктуру.

Резервные копии размещаются в защищённом облачном хранилище на площадках «Турбо Облака» с использованием механизмов шифрования и многоуровневой защиты. Это позволяет обеспечить сохранность информации и соблюдение требований информационной безопасности.

Решение поддерживает автоматическое резервное копирование виртуальных машин, баз данных, файловых систем и других элементов локальной инфраструктуры с возможностью настройки расписаний и политик хранения. Это снижает нагрузку на ИТ-команды и уменьшает риск ошибок при ручном управлении, а также позволяет отслеживать состояние и своевременно восстанавливать данные при необходимости.

По мере роста объёма данных можно увеличивать объём хранилища, что делает сервис удобным как для растущих компаний, так и для национальных корпораций.

— Современные решения резервного копирования в облаке становятся обязательной частью ИТ-архитектуры компаний, поскольку локальные методы защиты часто не обеспечивают достаточную устойчивость к утрате данных. Наш сервис обеспечивает удалённое хранение копий, возможность восстановления после самых разных инцидентов — от человеческих ошибок до серьёзных сбоев или атак. Кроме того, наши клиенты отказываются от сложной поддержки собственной инфраструктуры, сохраняя при этом контроль над процессами и затратами, — отметил генеральный директор компании «Турбо Облако» Александр Обухов.

