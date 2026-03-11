18+
18+
РЕКЛАМА

Томск готовится к половодью

Безопасность, Город, Паводок, Томские новости, интересные новости Томска учения наводнение затопило Томск готовится к половодью

В среду, 11 марта, в Томске прошли всероссийские командно-штабные учения МЧС, служб спасения и властей при реагировании на возникновение сезонных рисков.

Первый этап тренировки по отработке действий при весеннем половодье включал смотр муниципального звена, организаций и учреждений, которые ликвидируют ЧС.

Особое внимание службы уделяют затороопасным участкам в русле Томи. Первый в районе Вершинино и Батурино, так как есть риск затопления пойменной территории. Второй опасный участок — от Коммунального моста до острова Верхний Боярский.

— На самом деле, прогноз достаточно напряженный, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня. — Мы видели, что очень большой объем снега выпал в этом году, превышающий норму прошлых лет. В случае наличия «дружной весны» могут быть чрезвычайные ситуации. Сегодня проверили готовность всех наших сил и средств. Проверим также пункты временного размещения. Вся необходимая готовность, конечно, будет обеспечена на 100%.

Ожидается, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Фото: Томский Обзор

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Люди

Самый строгий постовой в Томске. Как обычный инспектор стал городской легендой

4 марта 2026
Томские новости

Экс-проректора ТГАСУ осудили по делу о растрате

16 февраля 2026
Томские новости

«Ростелеком» представил умные отечественные решения для строительной отрасли

16 февраля 2026
Томские новости

В выходные томичей ждут снег, ветер и гололед

6 марта 2026
Томские новости

Чудом сохранившиеся кадры: выставка старинной фотографии открылась в Томске

16 февраля 2026
Томские новости

Плановая проверка системы оповещения населения ждет жителей Томской области

24 февраля 2026
Томские новости

Томская область из-за нагрузки на бюджет планирует строить кампус поэтапно

11 марта 2026
Томские новости

Васюганские болота превращают глину в природный сорбент — томские ученые

18 февраля 2026
Томские новости

«Самолет» не отказывается от проектов в Томске

25 февраля 2026