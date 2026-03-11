Томск готовится к половодью

11 марта 2026

В среду, 11 марта, в Томске прошли всероссийские командно-штабные учения МЧС, служб спасения и властей при реагировании на возникновение сезонных рисков.

Первый этап тренировки по отработке действий при весеннем половодье включал смотр муниципального звена, организаций и учреждений, которые ликвидируют ЧС.

Особое внимание службы уделяют затороопасным участкам в русле Томи. Первый в районе Вершинино и Батурино, так как есть риск затопления пойменной территории. Второй опасный участок — от Коммунального моста до острова Верхний Боярский.

— На самом деле, прогноз достаточно напряженный, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня. — Мы видели, что очень большой объем снега выпал в этом году, превышающий норму прошлых лет. В случае наличия «дружной весны» могут быть чрезвычайные ситуации. Сегодня проверили готовность всех наших сил и средств. Проверим также пункты временного размещения. Вся необходимая готовность, конечно, будет обеспечена на 100%.

Ожидается, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

