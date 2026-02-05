Жителей Томской области ожидает сложное половодье — Росгидромет

5 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Росгидромета.

— Анализ сложившихся гидрометеорологических условий показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, — говорится в предварительном прогнозе характера весеннего половодья в 2026 году.

Уточняется, что превышение максимальных уровней воды возможно на реках Верхней Оби с притоками, в том числе в Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».