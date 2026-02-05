18+
18+
РЕКЛАМА

Жителей Томской области ожидает сложное половодье — Росгидромет

Город, Паводок, Погода и природа, Томские новости, интересные новости Томска ледоход затопило половодье Жителей Томской области ожидает сложное половодье — Росгидромет

В Томской области весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Росгидромета.

— Анализ сложившихся гидрометеорологических условий показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, — говорится в предварительном прогнозе характера весеннего половодья в 2026 году.

Уточняется, что превышение максимальных уровней воды возможно на реках Верхней Оби с притоками, в том числе в Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новогоднее чудо — своими руками. Сотрудники «Томскнефти» подарили праздник детям из «Орлиного гнезда»

21 января 2026
Еда

Рыбный день. Что скрывается за названиями в меню ресторана «Река 827»

28 января 2026
Томские новости

В Университетской роще может находиться cредневековое захоронение воинов — томские археологи

19 января 2026
Томские новости

В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко

14 января 2026
Томские новости

В Томске работает первый троллейбус в фирменном стиле

16 января 2026
Томские новости

Столетний корпус томской психиатрической больницы ремонтируют

19 января 2026
Томские новости

В Томске подрядчик с фиктивным опытом вернет заработанное в бюджет

27 января 2026
Город

Анатомия Томска. Торговый дом Голованова

3 февраля 2026
Томские новости

Участок ул. Челюскинцев в Томске перекроют до понедельника

4 февраля 2026