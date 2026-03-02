18+
Март в Томской области будет на градус холоднее нормы — синоптики

Средняя месячная температура в марте на территории России, как и количество осадков, будут около нормы. В Томской области будет чуть прохладней, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«На большей части Уральского федерального округа и в регионах юга Западной Сибири (в Омской, Томской, Кемеровской областях), в Туруханском районе и южных районах Красноярского края температура в марте ожидается на 1 градус ниже нормы», — говорится в сообщении.

На европейской части России средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается около средних многолетних значений. В Ненецком автономном округе, Республике Коми и на севере Пермского края — на 1 градус ниже нормы; в Псковской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях и в Крыму — на 1 градус выше нормы.

В регионах азиатской части страны средняя месячная температура воздуха на большей части территории также ожидается около средних многолетних значений. На севере Хабаровского края, на юге Магаданской области и в юго-восточных районах Якутии — на 1 градус выше нормы.

Месячное количество осадков в марте на большей части территории страны прогнозируется около нормы.

