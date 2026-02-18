Доля занимающихся спортом в Томской области выросла в 1,5 раза за 6 лет

18 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов, из архива издания

Число жителей Томской области, занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2025 года составило 57,9% от общего числа проживающих в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталию Киселеву.

«В 2019 году доля граждан, занимающихся физической культурой спортом, составляла 39,7%. В 2023 году она увеличилась до 54,7%, в 2025 г. — до 57,9% (...). Планируется, что к 2030 году доля таких граждан достигнет 70%», — сказала Киселева.

По ее данным, уровень обеспеченности граждан спортсооружениями составил по итогам 2025 года 61,9%, уровень удовлетворенности условиями для занятия физкультурой и спортом — 65,5%.

Киселева также сообщила, что в минувшем году были закуплены спортинвентарь, оборудование и экипировка, а также обеспечено участие обучающихся в соревнованиях для 39 спортивных школ на общую сумму 60 млн рублей.

Кроме того, установлено 30 спортплощадок, а также три спортплощадки, где возможно проводить тестирование по нормам ГТО, и «умная» спортивная площадка с тренажерами.

