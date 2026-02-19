18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет пикет из-за случаев отравления собак

Город, Томские новости, интересные новости Томска догхантеры собаки живодеры зоошиза В Томске пройдет пикет из-за случаев отравления собак

В воскресенье, 22 февраля, в Томске пройдёт пикет. Его участники планируют привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к случаям отравления собак. О предстоящей акции в своём телеграм-канале сообщил один из организаторов Антон Исаков.

Ранее жители Томска записали обращение к мэру, губернатору и президенту России. В нём говорится о предполагаемой деятельности группы лиц, причастных к случаям отравления собак в городе.

За последние 2 недели мы зафиксировали 10 случаев отравления собак: как бездомных, так и домашних. Мы уверены, что в реальности отравлений гораздо больше, — говорится в сообщении.

Также зоозащитники обратились в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

— Преступники чувствуют себя безнаказанными. Они разбрасывают отраву на улицах нашего города. Собаки умирают в страшных мучениях — судороги, пена изо рта, агония прямо на улицах на глазах у людей, в том числе несовершеннолетних детей. Мы очень переживаем, что могут отравиться дети, — уточняют авторы обращения. — В одном случае дети уже пострадали: любимец умер у них на руках!

Организаторы также утверждают, что для отравлений мог использоваться рецептурный препарат. Они считают, что это требует дополнительной проверки со стороны правоохранительных органов.

Для привлечения внимания к ситуации организаторы инициировали проведение пикета с требованием возбудить уголовные дела по фактам отравления собак в Томске. Акция согласована администрацией города и пройдёт на улице Высоцкого.

— На пикете будем собирать подписи в администрацию президента, — отмечают организаторы. — Мы просили 5 мест в центре города, но нас опять послали в промзону на самом краю города. Пожалуйста, выезжайте заранее, чтобы не опоздать.

Пикет состоится в воскресенье, 22 февраля, с 14.00 до 15.00 в сквере на ул. Высоцкого.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске изменится схема посадки пассажиров в троллейбус №3

15 февраля 2026
Томские новости

В Томске ограничат движение на участке ул. Мокрушина

7 февраля 2026
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти репрессированных жителей Белостока

13 февраля 2026
Томские новости

Томичам расскажут о Борисе Вейнберге на пешеходной экскурсии к его 155-летию

2 февраля 2026
Томские новости

В Томске расторгнут договоры с перевозчиками маршрутов №4 и №53

5 февраля 2026
Томские новости

Томичи стали реже покупать автомобили с пробегом

9 февраля 2026
Томские новости

Томичи могут улететь в Улан-Удэ напрямую

6 февраля 2026
Томские новости

«Ростелеком» модернизирует систему оповещения в Томском районе

27 января 2026
Дизайн

Сегодня в Томске открывается XXI Сибирский фестиваль керамики

13 февраля 2026