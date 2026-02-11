Екатерина Аксенова: Как стать создателем корпоративных книжных клубов и учить этому других

11 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Внезапно книжные клубы стали частью нашей жизни. Теперь можно не только посетить один из них, но и стать организатором своего или модератором корпоративного клуба.

В чем сила таких объединений? Зачем открывать корпоративные книжные клубы? Почему обсуждать нон-фикшн интересно и полезно и какие из книжных новинок «просят», чтобы про них поговорили? Узнали о мире книжных клубов от их организатора и автора блога prometa.pro книжки Екатерины Аксеновой.

Как попасть в клуб

— Екатерина, как в вашей жизни появились книжные клубы?

— Однажды мы в команде «Просветителя» решили, что для выполнения задач премии (а они очень простые — чтобы как можно больше людей читало действительно хорошую научно-популярную литературу на русском языке) её самой недостаточно.

Потому что научно-популярная литература — это книги, чтение которых требует некоторого усилия и мотивации. Они попадают в глухой зазор между чисто развлекательной книгой и тем, что люди читают, чтобы стать более лучшей версией себя, классикой, модными книгами, книгами для профессиональной пользы. А, например, про то, как устроены придуманные в соответствии со всеми правилами лингвистики языки или нейтронные звезды, какими были давние предки человека, взрослые люди читают, к сожалению, редко. Считают, что эти книги, скорее, для любознательных школьников. На самом деле, это классные книжки — часто их читать полезнее, чем бизнес-литературу, в том числе и для успехов в делах.

И чтобы как-то исправить ситуацию, мы с Александром Гавриловым решили сделать книжный клуб, в котором будем читать все длинные списки премии, вовлекать в это побольше людей, учиться и учить разговаривать о таких книгах. Тогда, после хорошо проведенного времени в клубе (а мы хорошо проводим время!) участники смогут рассказать пару интересных вещей об этих книгах и объяснить, что их стоит прочитать.

С этого всё и началось — прежде в моей жизни книжных клубов не было.

— А когда все случилось?

— Это было в далеком 2022 году. Сейчас у нас стартует четвертый сезон. Есть два разных явления — сам книжный клуб, а еще курс для модераторов и организаторов книжных клубов. В какой-то момент мы, после того как провели пять встреч подряд по великолепной книжке Николая Кукушкина «Хлопо́к одной ладонью: Как неживая природа породила человеческий разум», поняли, что так дело не пойдет. Какой бы хорошей ни была книжка, пять обсуждений — это слишком.

— Почему их было целых пять?

— Людей много. Собрать их на одну встречу нельзя: клуб требует камерной группы, желательно человек пятнадцать. Иначе разговоров, обсуждения не получится. Стало ясно: нам нужны модераторы книжного клуба, причём такие, которые будут любить обсуждать нонфик.

И мы пошли по знакомым блогерам, книжным людям, с этим замечательным предложением: «Хотите вести наш клуб? Это так здорово, там такие люди хорошие, так интересно… Столько радости…» Никто не согласился.

— Почему, как вы думаете?

— Действительно, почему это читать и обсуждать весь год книги про слизней, про звёзды, про историю никто не захотел?... И тогда я поняла, что надо спасаться! Решила, что мы просто найдем нужных нам людей и обучим их.

Я собрала технологию обучения, состоящую из лекций и практики в разных форматах, пригласила через канал первых участников — и так начался первый поток курса.

— И у вас в третьем потоке курса уже много приглашенных лекторов?

— У нас есть основная жёсткая программа из пяти лекций, которые я очень хорошо уже обкатала и да, на третий поток мы пригласили гостевых лекторов, людей, которые могут рассказать о каких-то тонких гранях этой работы, об узких темах с высоты своего опыта.

Как находить самые яркие классные новинки сезона для обсуждения в клубе? Это нетривиальная задача — и об этом у нас есть лекция. Егор Михайлов, книжный обозреватель журнала «Афиша», может рассказать об этом изнутри книжного рынка.

Как вести книжный клуб на иностранном языке — делится опытом модератор, чьи клубы на английском неимоверно успешны, — Екатерина Баева.

Как вести объёмный книжный клуб по модной художественной литературе показывала Наталья Ломыкина.

В первом потоке училось двадцать человек; оттуда пришло несколько великолепных модераторов, которые влились и стали частью команды «Просветителя». Третий поток собрал уже двести человек.

— Насколько масштабен проект с книжными клубами? Если первый поток модераторов набирался с прицелом, что кто-то вольется в вашу команду, а последний был на две сотни участников, наверное, большинство собирались развивать свои проекты?

— Приходят очень разные люди. Как я уже говорила, наша задача — чтобы как можно больше людей читало хороший нонфик на русском языке. Поэтому, сколько бы мы ни старались, мы никогда не охватим их всех в одном книжном клубе. Я считаю его таким местом, где мы какие-то штуки придумываем, отрабатываем и технологизируем, а потом вбрасываем в мир.

По моим поверхностным оценкам, сейчас существует где-то три тысячи русскоязычных книжных клубов. Я подумала: а что, если, например, хотя бы 20% этих книжных клубов будут хотя бы иногда брать нонфик? Посчитала — и поняла, что это был бы великолепный охват. Поэтому мы много работаем с клубами: агитируем брать эти книги, объясняем, почему это нужно, почему клуб, который читает преимущественно, например, большие обстоятельные исторические романы, классные художественные тексты, может добавить в своё читательское меню какой-нибудь подходящий нонфик. Мы делаем гайды по обсуждению наших книг: суммируем опыт обсуждений, которые у нас состоялись, делимся самыми классными вопросами, замечательными темами, которые вызвали дискуссии. Мы их описываем в гайдах, поэтому, если какой-то клуб обсуждает, например, книжку «Купчихи, дворянки, магнатки» про женское предпринимательство в России XIX века, то у нас и гайд есть с нашим взглядом на то, почему эту книгу важно читать и обсуждать, как может пойти разговор в клубе, на какие темы полезно обратить внимание и так далее.

Работа с другими клубами кажется мне очень важной.

Задача курса — ещё и в этом, потому что к нам приходит много опытных модераторов, у которых уже есть свои проекты, они хотят их развить. Любой клуб — это очень живой проект. Вы не можете повторять одно и то же с одними и теми же людьми...

Сам ведущий книжного клуба, конечно, тоже меняется, хочет делать что-то новое. Также к нам приходят люди, которые подумали: «А вот неплохо бы сделать клуб! А с чего начать, на что это будет похоже, сколько это займёт времени?»

Я в нашем обсуждении делаю и не особенно высокодуховный акцент на том, сколько на клуб придется потратить ресурсов.

Если кто-то начинает проект, плохо понимая бухгалтерию и не представляя, сколько ему придётся туда влить самых разных ресурсов — своей жизненной энергии, времени (которое у всех взрослых людей ужасно дорого, конечно), экстравертного запала — готовности организовывать, общаться с другими людьми, — и, в конце концов, денег, — то без понимания этой части и без осознания, чего человек действительно хочет получить взамен, какой результат считает достойной «ценой» за вложенные ресурсы, то происходит проектное разочарование. То самое, откуда берутся всем знакомые ситуации: начал и бросил, не получилось или, что еще неприятнее, выгорел.

Люди выгорают, когда отдача радикально расходится с ожиданиями и вложениями.

Поэтому мы об этом много говорим.

— Продолжается ли общение после учебы?

— Да, мы книжные люди, и мы не расстаёмся.

Сейчас, например, третий поток закончен, но мы всё равно продолжаем созваниваться. Я планирую встречу офлайн — для тех, кому удобно это сделать в Москве.

Некоторые и на курс приходят не ради создания клуба, а чтобы встречаться с замечательными людьми и обсуждать с ними интересные книги.

Корпоративные книжные клубы

Иллюстрация: Томский Обзор

— Среди тех, кто приходит на курс модераторов, есть и те, кто занимается корпоративными книжными клубами?

— Сейчас это огромное, важное направление: чуть ли не в каждой большой компании есть книжный клуб — и он может быть очень разным.

Бывают клубы семинарского, практического типа: когда люди берут полезную книжку, к примеру про лидерство, и, как все мы в университете делали, на семинаре её разбирают. Я думаю, что из всех таких проданных полезных бизнес-книг до чтения доходит хорошо если четверть, а из этой четверти внедряется одна десятая. Клубные обсуждения радикально улучшают эту статистику.

Есть и другие корпоративные клубы, которые направлены на решение HR-задач. Например, в компанию со сложившейся корпоративной культурой приходят новички — идеальные по компетенциям, профессиональным характеристикам, но с трудом вживающиеся, те, кому трудно почувствовать себя частью команды. Книжный клуб в таких ситуациях очень хорошо работает: помогает новым людям в этом безопасном пространстве становиться ближе к команде. Если речь идёт о бренде работодателя (а сейчас не только компании выбирают соискателей, но и наоборот), то книжный клуб тоже может сыграть свою роль. Выбор молодых людей часто зависит не только от того, сколько им будут платить и будет ли страховка на стоматологию. Хороший корпоративный книжный клуб, который транслирует себя вовне, может показать, что в некой компании, которая снаружи не кажется зумерам особенно манящей, работают интеллектуальные, интересные люди. Пожалуй, стоит отправить туда резюме… Корпоративные клубы — это большая сила. Часто ими занимается кто-нибудь из эйчаров, потому что это, в первую очередь, работа с командой.

Я с большим удовольствием веду корпоративные книжные клубы. Всегда здорово, когда у людей есть четкая цель, чего они ждут от проекта. Тогда может возникать что-то очень интересное.

— Для корпоративных клубов у вас отдельные курсы? Или это просто люди, которые приходят на ваши потоки курсов для модераторов?

— Для корпоративных клубов есть отдельный чат сообщества, где мы обсуждаем узкие задачи.

Обучение же происходит на курсе, потому что клуб — это всегда клуб.

Большая часть людей из компаний учатся за свои собственные деньги, потому что хотят создать сообщество. Для них важна целостная технология книжного клуба — и это как раз к нам.

Некоторые не хотят проходить курс или ждать, когда будет его следующий поток, и обращаются напрямую ко мне, такое сотрудничество тоже возможно.

— Можно ли отнести частные книжные клубы к возможности заработать?

— Есть люди, у кого нет таких целей: им хочется общаться с друзьями, приятелями, организовать свою взрослую социальную жизнь.

Книжный клуб — хороший способ регулярно видеться со своими друзьями, а не откладывать встречи месяцами. У взрослых есть проблема: когда с кем-то перестаешь постоянно встречаться по работе или на учебе, то вы продолжаете любить друг друга, но у вас мало опыта, объединяющего вас в настоящем.

А книжный клуб — это место, где всегда будет, о чём поговорить.

Кроме того, в хорошем клубе есть модератор, чья ответственность — реализация содержательного разговора. Его обязанность — не прочитать лекцию о книге или дать расширенный литературоведческий исторический контекст, а сделать так, чтобы люди пришли и заговорили, чтобы завязалась эта невидимая сеть, которая объединяет людей.

В клубе все плетут невероятный узор разговора, о котором будут потом вспоминать.

При этом ряд участников работает в клубах как в предпринимательском проекте и хочет на этом зарабатывать. Это тоже прекрасно, и мы об этом много говорим, потому что если человек чему-то учит клиентов, неважно чему: риторике, дрессировке собак, здоровому образу жизни, то углубить отношения со своими клиентами с помощью книжного клуба очень полезно. Ну а можно просто проводить занятие не за тысячу рублей (что сейчас стандартный ценник в Москве) не за взнос на печенье в 100 рублей, а за более существенную сумму.

Книжные клубы объективно делают жизнь лучше. Это чистая биология — когда мы общаемся с приятными людьми, меняются физиологические показатели тела, вырабатывается окситоцин и снижается уровень стресса.

Ещё клубы дают поразительные эффекты нетворкинга, которые плодотворно влияют на всех.

География клубов

Иллюстрация: Томский Обзор

— Есть ли у вас какие-то географические наблюдения? В каких городах активнее развиваются книжные клубы?

— Сила книжных клубов в том, что они позволяют человеку выйти за пределы географии.

В каком-то смысле книжные клубы дают больше мобильности.

Понятно, что есть прямая пропорция — между количеством жителей города и количеством клубов: больше всего модераторов — из столиц. Но много участников и из Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

Вообще, где есть русскоговорящие люди, там неизбежно заводятся книжные клубы.

— Книжные клубы существуют не только в России?

— Эмиграционные книжные клубы — отдельная часть аудитории.

Если люди переехали уже взрослыми — в 30 лет и старше— то им не очень легко заводить новых друзей, особенно на фоне больших перемен в жизни.

В этих ситуациях контакт с настоящими живыми людьми важен, и книжный клуб — отличный способ выстроить для себя новый круг, обрести классную компанию.

В наших проектах много участников из Европы, Америки, ОАЭ, разных экзотических стран.

— Как соотносятся по количеству клубы с живыми встречами и в онлайн-форматах?

— Пятьдесят на пятьдесят — конечно, никакой формат не побеждает.

За то, чтобы встретиться лично, надо заплатить большую цену: собраться, куда-то поехать и целый вечер, не глядя в телефон, фокусироваться, проводить время с другими людьми.

Всякому устроителю книжного клуба нужно очень точно понимать, что он делает такого важного, за что десять–двадцать человек заплатят эту высокую цену.

За участие в книжных клубах платят не членскими взносами, а временем. И оно бесценно. Но зато, когда вы так сфокусировались на этой встрече, иногда возникает магия, тот вечер, который потом будет вспоминаться очень долго.

Но не будем принижать онлайн-книжные клубы.

Я их очень люблю.

Они дают возможность быть очень гибкими в составе.

Сколько бы ни был специфичен ваш интерес, какие бы странные книги вы ни любили и не хотели обсуждать в онлайн-книжном клубе, вы найдете компанию таких же людей. Сможете углубленно читать какой-нибудь узкий жанр, к примеру, викторианских писателей XIX века второго ряда. Это тоже дорогого стоит.

Со времен ковида мы уже научились продуктивным созвонам, теперь можно направить это умение не только на совещание.

Важно смотреть в первую очередь на свои цели и задачи — что вы хотите, — и тогда выбирать формат клуба. Если вы хотите чаще встречаться со своими друзьями, то надо делать офлайн-клуб. А ради обсуждения чего-то странного в как можно более разнообразном культурном составе создавайте онлайн-клуб.

Авторы, редакторы, блогеры

Иллюстрация: Томский Обзор

— Бывает ли у книжных клубов какое-то взаимодействие с авторами? Или это все-таки параллельная история?

— Многие книжные клубы практикуют приглашения автора.

Если автор не совсем суперзвезда, у которого каждый день расписан, то, скорее всего, он примет ваше приглашение — особенно если клуб проводится онлайн, и время будет ему удобным.

Приглашать авторов — это хорошая практика. Нам после встреч авторы говорили, что они так глубоко, объемно не разговаривали о своей книге ни с кем и никогда.

Но есть нюанс: при живом авторе получается другой разговор, чем просто в клубе.

Поэтому я придумала следующую схему: мы проводим закрытые клубные обсуждения, на которых только участники — никаких авторов, — а потом уже встречи с ними. Тогда уже приходят люди с сформированными позициями, с вопросами. И есть материал для насыщенного разговора, а не фанатского интервью.

Если книжка переводная, то мы приглашаем переводчиков и редакторов.

Я амбассадор этого подхода: редакторы и переводчики — самые внимательные читатели книги в мире! Они столько думали, искали столько решений, что с ними разговор мне нравится даже еще больше, чем с авторами. У них нет эмоциональной привязанности к этому тексту, и они его знают с тех сторон, которые для читателя, даже квалифицированного, увлеченного, малозаметны.

Совет всем книжным клубам: если вы читаете какую-то зарубежную литературу, зовите переводчиков.

И всегда — редакторов.

Это особенные люди, которые, к сожалению, недостаточно видимы. Но без их работы наш книжный ландшафт был бы намного беднее.

Редакторов вообще нужно отдельно чествовать потому что за любой хорошей книгой стоит редактор, который сделал ее из рукописи именно книгой.

Все лавры достаются автору, а роль редактора — весьма велика.

— Насколько активно блогосфера взаимодействует с темой книжных клубов?

— Конечно, они тесно связаны. Если человек ведет книжный клуб, то он очень много читает — и часто не может это держать в себе: скорее всего, он ведет книжный блог.

А кто не ведет, тем я очень советую это делать.

Я сторонник того, чтобы деятельность книжного клуба так или иначе освещалась вовне — в том или ином формате, максимально органичном для человека, в форме, которую всегда можно подобрать.

С другой стороны, если некий человек долго пишет про книги, общается со своими подписчиками, делает это в разных форматах, скорее всего, с высокой степью вероятности ему захочется попробовать себя в книжном клубе.

Например, Вика Рипа, автор замечательного канала «Еврейка у микрофона», училась у нас на втором потоке. У неё сейчас великолепный книжный клуб с длинным листом ожидания.

— Какие черты должен замечать у себя человек, чтобы понять — ему непременно надо связать жизнь с книжными клубами?

— Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было место для содержательной, структурированной, глубокой коммуникации с людьми; если вы можете поставить себя на место каких-то людей — например, своих студентов, которых вы учите в университете или в школе (это очень распространённый жанр книжных клубов); если у вас есть коллеги и сотрудники, друзья, подписчики в социальных сетях, новые соседи, старые соседи, с которыми вы не хотите терять связь, люди, до которых вы хотите дотянуться в социальном плане, поскольку они образованнее, умнее, богаче, чем вы сейчас…

Вам стоит попробовать создать книжный клуб, потому что он — не про книги, а про общение.

Книги, структура обсуждения в клубах, формат — это инструментальная часть, которая позволяет людям в период разрушения светской жизни, ниточек дружбы, товарищества, приятельствования вернуть себе всё назад. Человеку нужно общаться с кем-то, кто не просто его непосредственный сосед по офису или семья. Это глубокая потребность — и чисто природная, и социальная. А книжный клуб помогает ее реализовывать.

Дальше можно делать вместе что-то ещё: многие книжные клубы начинают ходить в театры, на выставки, создают проекты, вместе бегают.

На самом деле, это просто рамки, помощь в том, чтобы вернуть себе утерянное.

А если вам больше двадцати пяти лет, вы уже ведете настоящую взрослую жизнь — с семьей, рабочими обязательствами, кошкой, собакой, ипотекой, — вы, вероятно, чувствуете: что-то начинает теряться.

Это не необратимый печальный процесс, его можно отмотать вспять!

Интервью: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».