Власти Томской области рассчитывают на введение турналога в Томске

Власти Томской области надеются, что в областной столице будет введен туристический налог, что позволит увеличить объем собираемых местных налогов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Михаила Сергейчика.

«Мы надеемся, что Томск введет туристический налог. (...) Мы — единственный регион в Сибири, который не ввел его. Приезжая в другой город, вы не знаете, что он (налог — прим. ред.) включен, его платит средство размещения (гостиница — прим. ред.)», — сказал Сергейчик.

Он отметил, что в настоящее время разрабатываются возможные льготы для приезжих. Так, предполагается, что налог не коснется имеющих прописку в другом муниципальном образовании региона; не достигших 18 лет; обучающихся на очной форме обучения в высших учебных заведениях Томска.

Ввод такого налога позволит увеличить бюджет на несколько десятком миллионов рублей, добавил замгубернатора.

По его словам, в 2025 году гостиницы региона приняли и разместили порядка 300 тыс. человек.

В начале 2025 года депутаты областного парламента обращались к мэру Томска с предложением ввести туристический налог. Введение такого сбора годом ранее Сергейчик оценивал в 70 млн рублей дополнительных поступлений в бюджет в год.

В июле 2024 года Госдума приняла закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Согласно ему, курортный сбор с 1 января 2025 года заменен на туристический налог. Он действует на всей территории России, но решение о его взимании и размере в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти.

