Интернетом шестого поколения от «Ростелекома» пользуются больше тысячи томичей

17 февраля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdKLyMB.

«Ростелеком» установил жителям многоквартирных домов Томска 1 200 Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Новые устройства, появившиеся в регионе в ноябре прошлого года, существенно превосходят возможности предыдущих.

Современные маршрутизаторы Wi-Fi 6 обеспечивают высокоскоростную стабильную передачу данных даже при одновременном подключении к сети большого числа девайсов. Роутеры оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы подключенных устройств. Поддерживая работу в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц, оборудование Wi-Fi 6 автоматически анализирует текущие условия и выбирает наиболее подходящие частоты для каждого гаджета.

«Из-за большого количества беспроводных сетей в многоквартирных домах сигналы могут перекрывать друг друга, что влияет на скорость передачи данных. Wi-Fi 6 позволяет решить эту задачу, обеспечивая клиентов качественным интернетом», — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Роутеры шестого поколения доступны как для новых клиентов, так и для действующих абонентов. Новые пользователи могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет бесплатно попробовать все преимущества домашнего интернета и цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней.

Производством роутеров Wi-Fi 6 занимается компания «Электра», дочернее предприятие «Ростелекома». Новые устройства оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО.

