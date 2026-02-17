18+
18+
РЕКЛАМА

Интернетом шестого поколения от «Ростелекома» пользуются больше тысячи томичей

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска вайфай провайдеры выбрать домашний беспроводной интернет Интернетом шестого поколения от «Ростелекома» пользуются больше тысячи томичей

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdKLyMB.

«Ростелеком» установил жителям многоквартирных домов Томска 1 200 Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Новые устройства, появившиеся в регионе в ноябре прошлого года, существенно превосходят возможности предыдущих.

Современные маршрутизаторы Wi-Fi 6 обеспечивают высокоскоростную стабильную передачу данных даже при одновременном подключении к сети большого числа девайсов. Роутеры оптимизируют энергопотребление, что увеличивает время автономной работы подключенных устройств. Поддерживая работу в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц, оборудование Wi-Fi 6 автоматически анализирует текущие условия и выбирает наиболее подходящие частоты для каждого гаджета.

«Из-за большого количества беспроводных сетей в многоквартирных домах сигналы могут перекрывать друг друга, что влияет на скорость передачи данных. Wi-Fi 6 позволяет решить эту задачу, обеспечивая клиентов качественным интернетом», — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Роутеры шестого поколения доступны как для новых клиентов, так и для действующих абонентов. Новые пользователи могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет бесплатно попробовать все преимущества домашнего интернета и цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней.

Производством роутеров Wi-Fi 6 занимается компания «Электра», дочернее предприятие «Ростелекома». Новые устройства оснащены интегральной схемой российского производства и работают на полностью отечественном ПО.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Книги

Екатерина Аксенова: Как стать создателем корпоративных книжных клубов и учить этому других

11 февраля 2026
Томские новости

Зон самообслуживания в почтовых отделениях Томской области стало в два раза больше

11 февраля 2026
Город

Дом с грифонами. Что происходит в самом готическом «доме за рубль»

27 января 2026
Томские новости

«Ростелеком» представил умные отечественные решения для строительной отрасли

16 февраля 2026
Томские новости

На Сибирском химкомбинате возобновили производство жидкого азота

10 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на читку «Игра в аксессуары»

26 января 2026
Томские новости

Томский дом с фонарем получит 6,5 млн рублей на укрепление фундамента

3 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают в книгохранилище библиотеки ТПУ

21 января 2026
Томские новости

В Томске впервые прошел Чемпионат по снегоходному кроссу и сноу-байку

9 февраля 2026