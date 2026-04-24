Как кузница у Белого озера конца XIX — начала XX вв. стала жилым каменным домом?

24 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савейли Петрушев

Изначально ли кирпичный двухэтажный дом в Кустарном переулке, 4а строился как жилой? Или до революции здание имело совсем другое назначение?

Исследователи городской застройки предполагают, что возможно, оно было частью ремесленного хозяйства томского мещанина Николая Саваровского и служило кузницей.

Что уже известно о здании, рассказываем в нашем материале.

История усадьбы Николая Саваровского, включавшей несколько участков в бывшем Старо-Кузнечном ряду, началась со второй половины XIX века. Как указывает автор проекта «Град над Томью» Роман Петрушин, до настоящего времени сохранилось прошение Саваровского от 21 февраля 1892 года на постройку деревянного двухэтажного дома по адресу Старо-Кузнечный ряд, 4.

Позднее зажиточный томич приобрел и два соседних участка по четной стороне улицы.

Дома из усадьбы Саваровского в пер. Кустарном, 4 и 4а Фото: Савелий Петрушев

Современное кирпичное здание в Кустарном переулке, 4а тоже было частью его владений. Этот объект он приобрел вместе с деревянным домом и деревянной кузницей у соседа — томского мещанина Станислава Щенсновича. Тогда усадьба имела адрес Старо-Кузнечный ряд, 6.

Вся улица проходила рядом с великим Сибирским трактом, поэтому кузницы на ней пользовались большой популярностью. Работать здесь предпринимателям, связанным с транспортной сферой, было выгодно. Щенснович тоже занимался кузнечным ремеслом. Сначала он купил в Старо-Кузнечном ряду землю с деревянным домиком за 400 рублей. Спустя три года приобрел и соседний участок с кузницей. Планировал строиться — сохранился утвержденный в 1893 году проект одноэтажного дома. На тот момент в усадьбе находились «изба и две кузницы». Но планы не реализовались. Видимо, дела у Станислава Шенсновича пошли не очень хорошо, и в октябре 1902-го участок сменил владельца. Общая сумма его сделки с Николаем Саваровским составила три тысячи рублей. Почти две трети из них были заплачены в счет погашения задолженности Шенсновича перед Нижегородско-Самарским земельным банком.

Фото: Савелий Петрушев

После того, как Николай Саваровский выкупил участок у Щенсновича, в городское управление им было подано прошение от 23 августа 1904 года. В бумаге говорилось, что одноэтажная каменная кузница должна быть перестроена в жилой дом по адресу Старо-Кузнечный, 4. Точно установить, была ли это кузница, прежде принадлежавшая соседу Станиславу Щенсновичу, или это здание, построенное самим Саваровским, пока нельзя.

Но итог понятен: к началу XX века производственную постройку переделали в жилой каменный дом, а в 1905–1906 годах у него появился второй этаж и брандмауэр, о чем свидетельствует найденное исследователем Романом Петрушиным прошение.

Фото: Савелий Петрушев

Именно эта трансформация делает Кустарный, 4а особенно интересным. В отличие от деревянных домов Саваровского, которые не раз перестраивались и становились жертвой пожаров, бывшая кузница пережила ХХ век намного увереннее и в итоге сохранилась как жилое здание.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».