Три дома — одна история. Кто в начале ХХ века застроил половину Кустарного переулка в Томске?

6 апреля 2026 / Томский Обзор

Кирпичная двухэтажка в переулке Кустарном, 4а в окружении двух деревянных «домов за рубль» под номерами 4 и 6 выглядит чужой. Но, вероятно, все эти здания связаны общей историей.

Рассказываем в нашем небольшом архивном расследовании о том, как именно и что мы знаем об этом уголке старого Томска.

В начале ХХ века Кустарный переулок в Томске был известен как Старо-Кузнечный ряд. Это название точно отражало его суть: когда-то здесь, близ проходящего через город великого Сибирского тракта, размещали кузницы для починки повозок и подковки лошадей. Здесь же для путников открывались трактиры и гостиные дома, где можно было отдохнуть с дороги.

Со временем территория рядом с Белым озером и Вознесенским кладбищем перестала быть проездной окраиной и начала застраиваться обычными усадьбами. Где-то на стыке XIX–XX веков томский мещанин Николай Никифорович Саваровский и приобрел здесь участок земли.

Кем был Николай Саваровский?

Саваровский не случайно обосновался в Старо-Кузнечном ряду. Благодаря объявлению, найденному в газете «Сибирская жизнь», мы знаем, что он владел здесь кузницей.

Согласно информации из «Списков улиц г. Томска с поименованием домовладельцев», в 1908 и 1915 гг. Николаю Никифоровичу в Кузнечном ряду принадлежали сразу несколько зданий — под номерами 3, 4, 6 и 8. Подтверждает то, что он владел домом №4, и список избирателей по городу Томску 1917 года (СНОСКА: составлен Н. М. Дмитриенко, А. Г. Караваевой и А. Д. Дементьевой). К тому времени Николаю Саваровскому было уже 60 лет, и можно предположить, что предпринимателем он был вполне успешным.

Семьянином тоже: мы знаем, что вместе с ним проживали Петр Николаевич Саваровский — ученик 21 года, а также дочь Августа, или как ее еще называли, Гутя. До нашего времени дошли два любопытных артефакта, связанных с ней: поздравительная открытка, отправленная Гуте из Барнаула от учителя Верещагина и книжка, которой владела девочка.

Поздравительная открытка Гуте Саваровской от ее барнаульского учителя Верещагина, отправленная на адрес ул. Старо-Кузнечная, 4. Декабрь, 1909 г. Фото: ruscarts.ru

Ирина Карпухина в ее семейной библиотеке сегодня хранится книга Августы Саваровской Книга оказалась в нашем доме от отца моего мужа — библиотека у него была очень хорошая. Скорее всего, Александр Сергеевич приобрел книгу в каком-нибудь магазине типа томского «Букиниста». Выбор именно этой книги неудивителен: свёкр в молодые годы довольно серьезно увлекался спелеологией, посещал пещеры сибирского региона. Возможно, старинный учебник по естествознанию с иллюстрациями привлек его не только датой выпуска, но и вызвал чисто научный интерес. А мне книга сначала очень приглянулась внешне. Я увлекаюсь фотографией, и такой колоритный «реквизит», конечно же, не мог пройти мимо. Фотографировать книжку было чистое удовольствие — мягкий потертый переплёт, желтые страницы с запахом времени, поля исписаны чернилами… В какой-то момент я наткнулась на страницу с записями на полях: это был стих, детский, наивный, но я была настолько поражена тем, что вообще сумела что-то прочесть! Я-то думала, от времени там уже не разберёшь ни буквы. Начала листать дальше и... зависла на целый день. Притащила лампу, нашла у ребёнка лупу, и провалилась на неделю! Листала, читала, изучала. Я как будто проживала жизнь маленькой хозяйки книги Гути Саваровской, гимназистки 4 класса из города Томска, жившей в 1905 году, — рассказывает Ирина. — В книге есть записки на полях, рисунки, что-то написано простым карандашом, что-то чернилами, не всё можно разобрать, но даже из того, что осталось, сложился образ милой школьницы. У неё была подруга Лида, она любила стихи, гуляла по томской пристани и порой филонила на уроках естествознания. Есть записи и рисунки — и по предмету тоже — какие-то замечания, уточнения. Чувства совершенно непередаваемые! Лично у меня такие вещицы всегда вызывают внутренний трепет и необъяснимую тихую радость. Как будто заглянула сквозь время, на сто с лишним лет назад. И то, что я там увидела, мне очень понравилось.

Краткий курс естествоведения А.Я. Герда 1901 года издания, принадлежавший девочке 4 класса Гуте Саваровской — полное имя Августа (фото 7). Об этом говорят оставленные ею надписи на титульном листе и полях учебника. Сейчас необычная реликвия хранится дома у Ирины Карпухиной. Фото: Ирина Карпухина

А что именно удалось узнать Ирине о девочке Гуте Саваровской — расскажем в нашем следующем материале.

Загадки перенумерации

Познакомившись с семьей томского мещанина Николая Саваровского, узнаем теперь о его владениях. Правда, восстановить историю обычных жилых зданий, построенных в Томске в конце XIX — начале ХХ века, иногда бывает непросто. Доступный источник — данные о сделках с земельными участками или недвижимостью, но он требует трудозатратных походов в архив. А быстро проверить, кому принадлежал тот или иной дом, можно в оцифрованных списках домовладений или старых городских справочниках. Но и они не всегда дают прозрачный ответ.

Выяснение фамилии владельца часто осложняется перенумерацией, которая в ХХ веке коснулась многих томских улиц. Так, например, деревянный двухэтажный дом №3 в Кустарном переулке, в начале двадцатого столетия имел номер «5». Владел им с 1896 года томский мещанин Иван Михайлович Медведчиков (Медведев), что подтверждают списки домовладений Томска 1908 и 1915 гг.

А номер «3» в то время был присвоен соседнему зданию по нечетной стороне улицы и согласно этим же спискам оно принадлежало Николаю Саваровскому.

Также Николаю Саваровскому в Старо-Кузнечном ряду принадлежали дома под номерами 4, 6 и 8 по четной стороне улицы. Из списка домовладений Томска 1908 г. Фото: НБ ТГУ

Сейчас рядом с деревянной усадьбой Медведчикова стоит современная кирпичная многоэтажка. По словам томского историка и краеведа Сергея Мальцева, она занимает пространство как минимум двух дореволюционных домов. Вероятно, именно на месте этого нового кирпичного здания по нечетной стороне ранее находилась часть усадьбы Саваровского и тот самый дом №3 по старой нумерации.

Фото: Яндекс. Карты

Иначе обстоят дела по четной стороне улицы, где у Николая Никифоровича стояло целых три дома. Историк Сергей Мальцев считает, что там нумерация осталась дореволюционной:

На плане Томска 1933 года отчетливо видно, что четная сторона пер. Кустарного начинается с дома №2. На современной карте на месте второго дома пусто. Значит, нумерация не сдвигалась, — говорит историк.

Усадьба Саваровского

Деревянный дом с кирпичным цоколем в пер. Кустарный, 4 и каменное двухэтажное здания в пер. Кустарный, 4а. Далее еще один дом Саваровского — в пер. Кустарном, 6. Фото: Савелий Петрушев

Как объясняет историк Сергей Мальцев, с высокой вероятностью деревянными домами под номерами 4 и 6, а также каменным зданием под №4а в современном переулке Кустарном владел именно Николай Саваровский. Согласен с ним и томский исследователь, автора проекта «Град над Томью» Роман Петрушин. По его информации, формироваться будущая усадьба Николая Никифоровича начала во второй половине XIX века с трех участков в Старо-Кузнечном ряду.

Первый включал деревянный двухэтажный дом №4 по старому названию улицы, построенный самим Саваровским в конце XIX века; второй — деревянный дом №6, каменную и деревянную кузницы, выкупленные им у соседа — томского мещанина Станислава Щенсновича; а третий — в Старо-Кузнечном ряду, 8 — он приобрел всего за 400 рублей у нарымского мещанина Николая Жидкова вместе с еще одним деревянным объектом.

На сегодняшний день здание в Старо-Кузнечном ряду, 6 утрачено. На карте можно увидеть взаимное расположение домов из будущей усадьбы Саваровского. Фото: Град над Томью

Главным зданием большой усадьбы Саваровского стал дом в современном Кустарном переулке, 4. Долгое время он оставался жилым, пока в 2009 году там не случился сильный пожар, в результате которого выгорели тамбур и часть крыши. После здание признали аварийным и расселили.

Несмотря на общественный резонанс и вопреки желанию жильцов, многие из которых настаивали на ремонте своего дома, его не стали восстанавливать. Удалось это сделать лишь спустя десять лет после трагичных событий, когда объект попал в программу «Дом за рубль».

Сегодня деревянный дом Саваровского в пер. Кустарном, 4 выглядит вот так Фото: Савелий Петрушев

По соседству — в современном пер. Кустарном, 4а — вероятно, какое-то время располагалась кузница. Позднее она также была перестроена в жилое двухэтажное здание. Сейчас в нем продолжают жить люди, которые сами следят за сохранностью дома. В 2022 году там даже можно было приобрести 5-комнатную квартиру на верхнем этаже с балконом. Продавалась она за 25 млн рублей, и судя по тому, что объявление снято, квартира нашла своих новых владельцев.

пер. Кустарный, 4а Фото: Савелий Петрушев

Второй деревянный дом Саваровского на четной стороне улицы находится по современному адресу пер. Кустарный, 6. В 2010-х годах его признали аварийным и расселили, а в 2014 году он сильно пострадал от пожара, что значительно усложнило восстановление. Несмотря на это, его исторический фасад удалось полностью сохранить благодаря муниципальной программе «Дом за рубль».

пер. Кустарный, 6 Фото: Савелий Петрушев

Так, до национализации 1920-х годов герою нашего сегодняшнего материала Саваровскому принадлежала почти половина современного Кустарного переулка. В период с конца XIX века по 1920-е годы он владел примерно девятью объектами, не считая хозпостроек. Некоторые из его домов несколько раз перестраивались.

Кустарный: перспективы

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов рассказал «Томском Обзору», что в 2010-х годах, когда дома на территории современного Кустарного переулка горели, на них месте планировали возвести новые здания. Это коснулось и одного из домов Саваровского в пер. Кустарном, 4: несколько лет власти обсуждали возможности строительства на этом участке многоэтажки. Но вопрос был закрыт после утверждения в 2012 году проекта зон охраны объектов культурного наследия, которым на территории переулка была установлена зона сохранения деревянной застройки.

Сегодня переулок Кустарный остается одним из очень обаятельных островков старого Томска. Как отмечает Никита Кирсанов, градостроительная ценность места связана именно с сохранностью уникальной исторической застройки. Что с ним будет в ближайшие годы?

Уже больше десяти лет власти обсуждают возможность обустройства в этой части города уютного пешеходного прохода от улицы Яковлева к набережной Белого озера. За это время благодаря муниципальным программам «Дом за рубль» и «Сохранение исторического наследия», а также силами жильцов удалось восстановить по четной стороне улицы три дома из усадьбы Саваровского и один по нечетной стороне из усадьбы Медведчикова.

Инвестор «дома за рубль» в пер. Кустарном, 6, Евгений Калугин также говорил, что планирует восстановить и полностью утраченный дом на соседнем пустыре. На его существование указывают сохранившаяся брандмауэрная стена. Сейчас он уже возвел каркас будущего строения. По его словам, это будет новодел, но оформленный в историческом стиле.

