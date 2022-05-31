Прогулки по Томску: Белое озеро и площадь Соляная
Рассказываем о маршрутах для прогулок по самым интересным местам Томска — улицам, паркам, деревянным и каменным домам, культобъектам, памятникам и прочим.
Белое озеро и площадь Соляная — интересный район, где старый город соседствует с новым.
Предлагаем прогуляться по этим местам и поближе познакомиться не только с каменной и деревянной архитектурой Томска, но и его природой.
въездных ворот в Томский острог на Воскресенской горе, откуда и начинался город. Когда-то здесь располагалась хлебные и соляные амбары, работал Соляной губернский рынок — отсюда и название.
А почему озеро по соседству назвали Белым, точно неизвестно, есть несколько версий. Одна из них связана с легендой о местном князе Тояне и его дочери — красавице Томе. Чтобы спасти воинов отца от болезней, насланных злыми духами, Тома пожертвовала собой — встала на берегу озера и ударила себя кинжалом в грудь. Вода закипела, стала белой и исцелила больных воинов. Так озеро и стало Белым. Более прозаичная версия гласит, что имя свое оно получило благодаря белоствольным березам, растущим на берегах. А еще все водоемы с чистой, прозрачной водой в давние времена называли белыми.
Местом отдыха берег Белого озера стал в 1870-х годах. Тогда водоему придали форму правильного овала, избавили от торфяного островка посередине, вокруг высадили деревья. Летом здесь обустраивали купальни, зимой катались на коньках. В жизни озера случалось многое, в начале XX века его предлагалось даже засыпать совсем, но затея поддержки не получила. И по сей день Белое озеро остается одним из любимых мест томичей, а город следит за его состоянием.
Начало маршрута
Начать путешествие по району предлагаем с площади Соляной, а завершить его — у Белого озера. Времени такая прогулка займет немного, но обязательно выйдет интересной.
Как добраться? Доехать до остановки «ТГАСУ» (с любой стороны) можно на маршрутных автобусах № 2/141, 9, 20, 23, 26, 33, 60/130 или троллейбусах № 1 и 3.
Площадь Соляная
Соляная — одно из немногих томских мест, которому удалось сохранить свое историческое название, несмотря ни на что. А еще — несколько архитектурных шедевров.
Один из них, здание Окружного суда (пер. Макушина, 8), был построен в 1904 году. Автором проекта выступил очень известный и очень любимый в городе архитектор — Константин Лыгин. Фасады были выполнены из красного кирпича, обработанный «фигурный» кирпич и песчаник использовались для внешнего декора. Но главным украшением здания неизменно остается фигура богини Немезиды.
О появлении Немезиды на здании суда есть легенда — установив фигуру богини правосудия на крыше, архитектор якобы таким образом подшутил над томскими купцами Кухтериными, владевшими участком, на котором и был построен Окружной суд.
В разные годы здесь размещались Томская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, Сибирский техникум цветных металлов и золота, сортировочный эвакогоспиталь, цеха московского завода «Москабель», электромеханический техникум. А с 1999 года и по сей день располагается Томский областной суд.
На другой стороне площади (пл. Соляная, 2/2) — еще один краснокирпичный шедевр. Это здание бывшего коммерческого училища, а ныне второй учебный корпус Томского государственного архитектурно-строительного университета.
К его строительству причастны сразу трое выдающихся томских архитекторов — первоначальный проект выполнил Петр Федоровский, окончательный вариант — Константин Лыгин, который и руководил постройкой, а в 1913–1914 годах Андрей Крячков спроектировал для училища обсерваторию. Кстати, в первоначальном проекте фасад здания предлагалось оштукатурить, но в итоге обошлись без этого.
Рядом — постройка более поздняя, уже советских времен (пл. Соляная, 2). Сейчас это третий корпус ТГАСУ, но изначально в здании, возведенном в 1932–1937 годах и соединившем в себе черты конструктивизма, классицизма и ампира, располагалось общежитие мукомольно-элеваторного института. Барельефы с изображением снопов, звезд и элеватора сохранились на фасаде по сей день.
Кстати, при строительстве здания использовался кирпич, оставшийся после сноса в 1934 году крупнейшего храма города — Троицкого кафедрального собора, который располагался в центре площади Ново-Соборной в 1900 — 1930-х годах.
В прошлом году между вторым и третьим корпусами ТГАСУ начали обустраивать новое общественное пространство — «Место силы креативных индустрий». Идея его создания принадлежит группе молодых томских архитекторов. Изначально предполагалось, что здесь смогут встречаться, общаться и проводить совместные мероприятия архитекторы, дизайнеры, художники, журналисты и фотографы.
Благоустройство «Места силы» продолжается. Совсем скоро здесь можно будет увидеть галерею портретов архитекторов — и томских, и всемирно известных. Еще в прошлом году на одной из стен появилась работа томского художника-граффитиста Олега Шубина, известного под именем Scout. Это мурал на основе работы архитектора эпохи авангарда Якова Чернихова из его цикла «Сказки индустрии»:
Фото: из архива издания
Далее движемся по площади Соляной к зданию под номером 4. Это Дом науки имени Петра Ивановича Макушина, известнейшего сибирского просветителя. Он открыл первый в Томске книжный магазин, участвовал в создании сельских библиотек. А со временем задумал основать и общедоступный университет. Именно для него в 1912 году на площади и было построено красивое здание с куполом.
За более чем 100 лет существования что только здесь не располагалось — и госпиталь, и производственные цеха, и Дом культуры завода «Сибкабель». Но с 1998 года и по сей день здание занимает театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох». В прошлом году в театре поставили необычный спектакль «Ни одного неграмотного», который знакомит зрителей с личностью легендарного Макушина.
Даже если вы не планируете посещать театр, загляните в его дворик. Здесь есть скамейки, где можно отдохнуть, а в укромном уголке — могила Петра Макушина, на которой установлен памятник с электрической лампочкой на верхушке рельса как символа прогресса и просвещения.
Что снимать? Немезиду на крыше суда, архитектурные детали зданий на площади Соляной, муралы в пространстве «Место силы креативных индустрий».
Улица Пушкина
От театра «Скоморох» рекомендуем прогуляться немного дальше по прямой — по улице Пушкина, где сохранились несколько старых деревянных домов с резными наличниками.
На доме по ул. Пушкина, 28а, можно увидеть портреты известных томичей, созданные томскими художниками Лукией Муриной и Николаем Исаевым в рамках их проекта «Жесть-арт», который стартовал в 2020 году. В качестве холстов художники традиционно используют листы металла, которыми законсервированы пустующие деревянные дома:
Под крышей зеленого дома по ул. Пушкина, 40, видны буквы «АСГ» — это инициалы его владельца Андрея Семеновича Григорьева, торговца мануфактурой. В нижнем кирпичном этаже когда-то была кухня и помещения для прислуги, на втором и третьем этажах — лавка и квартиры. Больше об обитателях дома можно почитать в материале Томского Обзора «В Сибирь! Дом на Пушкина, 40, и история бабы Мани».
Что снимать? Сохранившиеся старые деревянные дома по улице Пушкина.
Старые улицы и «дома за рубль»
Переходим дорогу и оказываемся непосредственно у Белого озера. Но, прежде чем подойти к нему, стоит прогуляться вокруг — от озера «лучами» расходятся улицы, где также сохранилась старая деревянная застройка. Это Белозерская, Кривая, Белая, Пушкина, а еще переулки Школьный и Кустарный.
А еще в этом районе можно увидеть сразу три здания, восстановленные в рамках городской программы «Дом за рубль». Один из них расположен в пер. Кустарном, 6. Работы завершились только этой весной, но внутри уже разместились арендаторы.
Здание сильно пострадало от времени и огня, и работы здесь было очень много, но инвестор — местный бизнесмен Евгений Калугин — отмечает, что при этом удалось сохранить исторический фасад дома.
Еще один дом, восстановленный тем же инвестором, — по улице Пушкина, 5. Кстати, это один из первых «домов за рубль». Внутри — офисные помещения.
Дом по улице Пушкина, 24, также был одним из первых участников программы. Инвестором выступил директор томской фабрики деревянных игрушек Александр Беликов. По информации, обнаруженной в архивах, когда-то здесь располагалась чайная, которую открыл Павел Романович Кочержин, построивший и сам дом. И сегодня в отреставрированном здании также располагается «Томская чайная», открытая для всех.
Что снимать? Селфи на фоне видов старых томских улиц, котов и цветов в окнах деревянных домов.
Белое озеро
Прогулявшись по соседним улицам, возвращаемся к Белому озеру.
Здесь есть чем заняться и летом, и зимой. На берегу озера — детская площадка, много скамеек, в теплое время года работает прокат катамаранов. А в холода в парке строят снежные городки, ставят новогоднюю елку, а само озеро превращается в большой каток.
Из местных достопримечательностей — бюст космонавта Николая Рукавишникова, уроженца Томска, установленный еще в советское время. А в 2011 году поблизости поселилась спусковая капсула космического корабля «Союз-33», в которой Рукавишников и его болгарский коллега Георгий Иванов в 1979 году спустились на Землю.
Здесь, на Белом озере, предлагаем завершить прогулку. Побродить по берегу или отдохнуть на скамейке. И обязательно пообщаться с местными утками, которые во множестве любят собираться на озере.
Что снимать? Селфи на фоне озера с томскими утками.
Больше о садах и парках Томска и Белом озере можно узнать во время экскурсий «Изумрудный город — город садов и парков» от Туристского информационного центра Томска. Подробности — здесь.
Текст: Мария Симонова
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