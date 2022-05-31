Прогулки по Томску: Белое озеро и площадь Соляная

31 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

Белое озеро и площадь Соляная — интересный район, где старый город соседствует с новым.

Предлагаем прогуляться по этим местам и поближе познакомиться не только с каменной и деревянной архитектурой Томска, но и его природой.

Начало маршрута

Начать путешествие по району предлагаем с площади Соляной, а завершить его — у Белого озера. Времени такая прогулка займет немного, но обязательно выйдет интересной.

Как добраться? Доехать до остановки «ТГАСУ» (с любой стороны) можно на маршрутных автобусах № 2/141, 9, 20, 23, 26, 33, 60/130 или троллейбусах № 1 и 3.

Площадь Соляная

На площади Соляной Фото: Серафима Кузина

Соляная — одно из немногих томских мест, которому удалось сохранить свое историческое название, несмотря ни на что. А еще — несколько архитектурных шедевров.

Один из них, здание Окружного суда (пер. Макушина, 8), был построен в 1904 году. Автором проекта выступил очень известный и очень любимый в городе архитектор — Константин Лыгин. Фасады были выполнены из красного кирпича, обработанный «фигурный» кирпич и песчаник использовались для внешнего декора. Но главным украшением здания неизменно остается фигура богини Немезиды.

О появлении Немезиды на здании суда есть легенда — установив фигуру богини правосудия на крыше, архитектор якобы таким образом подшутил над томскими купцами Кухтериными, владевшими участком, на котором и был построен Окружной суд.

В разные годы здесь размещались Томская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, Сибирский техникум цветных металлов и золота, сортировочный эвакогоспиталь, цеха московского завода «Москабель», электромеханический техникум. А с 1999 года и по сей день располагается Томский областной суд.

Томский областной суд, пер. Макушина, 8 Фото: Серафима Кузина

На другой стороне площади (пл. Соляная, 2/2) — еще один краснокирпичный шедевр. Это здание бывшего коммерческого училища, а ныне второй учебный корпус Томского государственного архитектурно-строительного университета.

К его строительству причастны сразу трое выдающихся томских архитекторов — первоначальный проект выполнил Петр Федоровский, окончательный вариант — Константин Лыгин, который и руководил постройкой, а в 1913–1914 годах Андрей Крячков спроектировал для училища обсерваторию. Кстати, в первоначальном проекте фасад здания предлагалось оштукатурить, но в итоге обошлись без этого.

«Красный» корпус ТГАСУ, пл. Соляная, 2/2 Фото: Серафима Кузина

Рядом — постройка более поздняя, уже советских времен (пл. Соляная, 2). Сейчас это третий корпус ТГАСУ, но изначально в здании, возведенном в 1932–1937 годах и соединившем в себе черты конструктивизма, классицизма и ампира, располагалось общежитие мукомольно-элеваторного института. Барельефы с изображением снопов, звезд и элеватора сохранились на фасаде по сей день.

Кстати, при строительстве здания использовался кирпич, оставшийся после сноса в 1934 году крупнейшего храма города — Троицкого кафедрального собора, который располагался в центре площади Ново-Соборной в 1900 — 1930-х годах.

Корпус № 3 ТГАСУ, пл. Соляная, 2 Фото: Серафима Кузина

В прошлом году между вторым и третьим корпусами ТГАСУ начали обустраивать новое общественное пространство — «Место силы креативных индустрий». Идея его создания принадлежит группе молодых томских архитекторов. Изначально предполагалось, что здесь смогут встречаться, общаться и проводить совместные мероприятия архитекторы, дизайнеры, художники, журналисты и фотографы. Благоустройство «Места силы» продолжается. Совсем скоро здесь можно будет увидеть галерею портретов архитекторов — и томских, и всемирно известных. Еще в прошлом году на одной из стен появилась работа томского художника-граффитиста Олега Шубина, известного под именем Scout. Это мурал на основе работы архитектора эпохи авангарда Якова Чернихова из его цикла «Сказки индустрии»: Фото: из архива издания

Далее движемся по площади Соляной к зданию под номером 4. Это Дом науки имени Петра Ивановича Макушина, известнейшего сибирского просветителя. Он открыл первый в Томске книжный магазин, участвовал в создании сельских библиотек. А со временем задумал основать и общедоступный университет. Именно для него в 1912 году на площади и было построено красивое здание с куполом.

За более чем 100 лет существования что только здесь не располагалось — и госпиталь, и производственные цеха, и Дом культуры завода «Сибкабель». Но с 1998 года и по сей день здание занимает театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох». В прошлом году в театре поставили необычный спектакль «Ни одного неграмотного», который знакомит зрителей с личностью легендарного Макушина.

Дом науки им. П.И. Макушина/театр «Скоморох», пл. Соляная, 4 Фото: Серафима Кузина

Даже если вы не планируете посещать театр, загляните в его дворик. Здесь есть скамейки, где можно отдохнуть, а в укромном уголке — могила Петра Макушина, на которой установлен памятник с электрической лампочкой на верхушке рельса как символа прогресса и просвещения.

Что снимать? Немезиду на крыше суда, архитектурные детали зданий на площади Соляной, муралы в пространстве «Место силы креативных индустрий».

Улица Пушкина

Фото: Серафима Кузина

От театра «Скоморох» рекомендуем прогуляться немного дальше по прямой — по улице Пушкина, где сохранились несколько старых деревянных домов с резными наличниками.

На доме по ул. Пушкина, 28а, можно увидеть портреты известных томичей, созданные томскими художниками Лукией Муриной и Николаем Исаевым в рамках их проекта «Жесть-арт», который стартовал в 2020 году. В качестве холстов художники традиционно используют листы металла, которыми законсервированы пустующие деревянные дома:

Герои для портретов на доме по ул. Пушкина, 28а, выбраны не случайно. Это, конечно, просветитель Петр Макушин; театральный деятель Роман Виндерман (в честь которого назван театр куклы и актера «Скоморох»), танкистка Мария Октябрьская (чье имя сегодня носит гимназия № 24, расположенная неподалеку, на улице Белозерской, 12/1); космонавт Николай Рукавишников (уроженец Томска, бюст которого еще в советское время был установлен на берегу Белого озера) Фото: Серафима Кузина

Под крышей зеленого дома по ул. Пушкина, 40, видны буквы «АСГ» — это инициалы его владельца Андрея Семеновича Григорьева, торговца мануфактурой. В нижнем кирпичном этаже когда-то была кухня и помещения для прислуги, на втором и третьем этажах — лавка и квартиры. Больше об обитателях дома можно почитать в материале Томского Обзора «В Сибирь! Дом на Пушкина, 40, и история бабы Мани».

Дом по ул. Пушкина, 40. Сегодня здесь размещается Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН РФ по Томской области Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Сохранившиеся старые деревянные дома по улице Пушкина.

Старые улицы и «дома за рубль»

Фото: Серафима Кузина

Переходим дорогу и оказываемся непосредственно у Белого озера. Но, прежде чем подойти к нему, стоит прогуляться вокруг — от озера «лучами» расходятся улицы, где также сохранилась старая деревянная застройка. Это Белозерская, Кривая, Белая, Пушкина, а еще переулки Школьный и Кустарный.

В районе Белого озера Фото: Серафима Кузина

А еще в этом районе можно увидеть сразу три здания, восстановленные в рамках городской программы «Дом за рубль». Один из них расположен в пер. Кустарном, 6. Работы завершились только этой весной, но внутри уже разместились арендаторы.

Здание сильно пострадало от времени и огня, и работы здесь было очень много, но инвестор — местный бизнесмен Евгений Калугин — отмечает, что при этом удалось сохранить исторический фасад дома.

«Дом за рубль» в пер. Кустарном, 6 Фото: Серафима Кузина

Еще один дом, восстановленный тем же инвестором, — по улице Пушкина, 5. Кстати, это один из первых «домов за рубль». Внутри — офисные помещения.

«Дом за рубль» по ул. Пушкина, 5 Фото: Серафима Кузина

Дом по улице Пушкина, 24, также был одним из первых участников программы. Инвестором выступил директор томской фабрики деревянных игрушек Александр Беликов. По информации, обнаруженной в архивах, когда-то здесь располагалась чайная, которую открыл Павел Романович Кочержин, построивший и сам дом. И сегодня в отреставрированном здании также располагается «Томская чайная», открытая для всех.

«Дом за рубль» по ул. Пушкина, 24 Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Что снимать? Селфи на фоне видов старых томских улиц, котов и цветов в окнах деревянных домов.

Белое озеро

Фото: Серафима Кузина

Прогулявшись по соседним улицам, возвращаемся к Белому озеру.

Здесь есть чем заняться и летом, и зимой. На берегу озера — детская площадка, много скамеек, в теплое время года работает прокат катамаранов. А в холода в парке строят снежные городки, ставят новогоднюю елку, а само озеро превращается в большой каток.

Из местных достопримечательностей — бюст космонавта Николая Рукавишникова, уроженца Томска, установленный еще в советское время. А в 2011 году поблизости поселилась спусковая капсула космического корабля «Союз-33», в которой Рукавишников и его болгарский коллега Георгий Иванов в 1979 году спустились на Землю.

Капсула спускаемого аппарата корабля «Союз-33» Фото: Серафима Кузина

Здесь, на Белом озере, предлагаем завершить прогулку. Побродить по берегу или отдохнуть на скамейке. И обязательно пообщаться с местными утками, которые во множестве любят собираться на озере.

Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Селфи на фоне озера с томскими утками.

Больше о садах и парках Томска и Белом озере можно узнать во время экскурсий «Изумрудный город — город садов и парков» от Туристского информационного центра Томска. Подробности — здесь.

Текст: Мария Симонова

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