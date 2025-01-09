В деревянном доме в центре Томска открылась кофейня Paradox

9 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В конце декабря в деревянном доме в центре Томска по пр. Ленина, 37 открылась небольшая кофейня Paradox. Это уже третья точка проекта — первая находится в пер. Красном по соседству с одноименным тату-салоном, еще одна работает в Шерегеше. В оформлении интерьера использованы антикварные вещи, а в планах у владельцев — перенести историю старинного дома на стены кофейни.

По словам Ивана, появление нового «Парадокса» — это и логичный рост, и ответ на пожелания гостей «открыть кофейню поближе к центру Томска». Команда проекта давно присматривалась к этому району, собиралась открыть свою точку в «Лампочке», но не сложилось. А потом один из постоянных гостей рассказал, что у него есть помещение в центре — в старинном деревянном доме.

— Мы любим историю, уважаем прошлое Томска и заинтересовались этим домом, — рассказывает Иван Бутенко. — Тем более, что найти помещение на проспекте Ленина в центре города очень сложно. Мы сказали знакомому, что готовы отреставрировать место и открыть там кофейню. Он на это решился. Начали выяснять историю дома. По документам, он построен в 1917 году, но стоит на месте старой усадьбы, которая по архивным данным, предположительно, принадлежала мещанке Марфе Гавриловне Лавровой, вдове священника Благовещенского собора Алексея Сергеевича Лаврова. В 1930-х годах на территории усадьбы было три деревянных дома — двухэтажный и два одноэтажных. До наших дней дожил только двухэтажный. Историю здания мы планируем со временем «перенести» на его стены, собираем старинные томские фотографии, предметы — уже есть коробки от конфет, бутылки. Хотим создать внутри кофейни маленький музей. Его «экспозицию» будем периодически менять (места мало, все сразу представить не удастся). С нами уже связывались томские художники, коллекционеры, историки. У них много идей и предложений. Мы совсем недавно открылись, пока решаем бытовые моменты, но скоро займемся и историей.

Кофейня заработала 20 декабря, ремонт в помещении шел с конца августа — меняли всю электрику, сантехнику. Как отмечает Иван, для запуска небольшой кофейни 4 месяца — весьма долгий срок.

Почти все предметы, использованные в оформлении интерьера, старше 70 лет. Это касается стульев и многочисленных зеркал. Одно из них — из дома самого Ивана. В целом пространство стремились оформить в классическом стиле, примерно также, как и первую кофейню, где много зеркал, зелени, винтажных предметов, картин (в будущем они появятся и в новой точке).

Хотя Paradox — это кофейня, сделанная татуировщиками, тема тату в визуальном решении пространства не используется:

— Сначала мы думали использовать в стилистике различные татуировочные вещи, но идея не прижилась, — поясняет Иван Бутенко. — Предпочли более классический вариант.

Что касается кофе, то здесь работают с томским зерном — под этим подразумевается местная обжарка. Paradox выбрал одну из уже существующих в городе.

— Мы с того момента, как начали заниматься кофе, берем зерно в одном и том же месте, гостям оно очень нравится, — говорит Иван Бутенко. — Выдерживаем правильное количество дней после обжарки — когда она совсем свежая, то вкус кофе не очень яркий, зернам нужно несколько дней отлежаться. Меню у нас во всех филиалах одинаковое, оно небольшое и сфокусировано на кофе. Делаем упор на качество продукта, поэтому у нас мало позиций, иначе за всем не уследить. Хотя новинки, конечно, периодически появляются.

В ближайшее время планов открыть новые кофейни Paradox нет:

— Невозможно распылять силы — много работы мы делаем лично, своими руками, и за всем тщательно следим. Даже не представляю, как наблюдать за большим количеством точек и сохранять везде высокое качество, избегать ошибок, — признается Иван. — У нас небольшой коллектив, работают только очень опытные ребята, все уже более 4 лет занимаются кофе. Хочется сохранять высокий уровень, чтобы гостям по-прежнему нравился наш продукт. В нашем тату-салоне люди работают больше 10 лет, у нас такой подход к делу. В Томске непросто и с персоналом, и помещениями для кафе. Но если получится найти еще один красивый деревянный дом в центре, с радостью откроем там кофейню. Мы любим томское деревянное зодчество, нам важно быть с ним связанным. Хочется, чтобы город развивался, приезжало много туристов и знакомилось с его историей. В том числе в наших кофейнях.

Фото: Савелий Петрушев

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