Жители более 70 домов в двух районах Томска остались без воды из-за аварии

12 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня утром, 12 октября, в Томске часть жильцов домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без воды в связи с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».

Предполагается, что отключение продлится до 9.00 среды, 13 октября, и затронет дома по адресам:

1905 года пер, 15

1905 года пер, 20

Большая Подгорная ул, 3

Большая Подгорная ул, 5

Большая Подгорная ул, 6

Большая Подгорная ул, 7

Большая Подгорная ул, 9

Большая Подгорная ул, 10

Большая Подгорная ул, 10 стр.3

Большая Подгорная ул, 12

Большая Подгорная ул, 13

Большая Подгорная ул, 17

Большая Подгорная ул, 18

Большая Подгорная ул, 19

Большая Подгорная ул, 21

Большая Подгорная ул, 22

Большая Подгорная ул, 31

Большая Подгорная ул, 31/1

Большая Подгорная ул, 33

Большая Подгорная ул, 37

Большая Подгорная ул, 38

Большая Подгорная ул, 39

Большая Подгорная ул, 40

Большая Подгорная ул, 41

Большая Подгорная ул, 41/1

Большая Подгорная ул, 41а

Большая Подгорная ул, 42

Большая Подгорная ул, 43

Большая Подгорная ул, 45

Большая Подгорная ул, 46

Большая Подгорная ул, 47

Большая Подгорная ул, 49

Большая Подгорная ул, 53а

Большая Подгорная ул, 54

Большая Подгорная ул, 55

Большая Подгорная ул, 56

Большая Подгорная ул, 57

Большая Подгорная ул, 61/1

Большая Подгорная ул, 70

Большая Подгорная ул, 71

Большая Подгорная ул, 73

Большая Подгорная ул, 73 стр.2

Большая Подгорная ул, 87

Ванцетти пер, 18

Ванцетти пер, 25

Дальне-Ключевская ул, 11

Карповский пер, 24

Карповский пер, 30/1

Карповский пер, 32

Карповский пер, 32 корпус 1

Кузнечный взвоз, 1

Кузнечный взвоз, 3

Кузнечный взвоз, 3/1

Кузнечный взвоз, 5

Малая Подгорная ул, 1

Малая Подгорная ул, 1а

Малая Подгорная ул, 2а

Малая Подгорная ул, 3а

Малая Подгорная ул, 4

Малая Подгорная ул, 6

Макушина пер, 8 стр.1

Октябрьский Взвоз ул, 1

Октябрьский Взвоз ул, 4

Розы Люксембург ул, 17 стр.2

Розы Люксембург ул, 19

Розы Люксембург ул, 45

Розы Люксембург ул, 73

Сакко пер, 18

Сакко пер, 25

Сакко пер, 27

Сакко пер, 27 стр.1

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении, чтобы избежать затопления жилых помещений.

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