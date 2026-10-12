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Жители более 70 домов в двух районах Томска остались без воды из-за аварии

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Сегодня утром, 12 октября, в Томске часть жильцов домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без воды в связи с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».

Предполагается, что отключение продлится до 9.00 среды, 13 октября, и затронет дома по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении, чтобы избежать затопления жилых помещений.

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