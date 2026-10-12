Жители более 70 домов в двух районах Томска остались без воды из-за аварии
12 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня утром, 12 октября, в Томске часть жильцов домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без воды в связи с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».
Предполагается, что отключение продлится до 9.00 среды, 13 октября, и затронет дома по адресам:
- 1905 года пер, 15
- 1905 года пер, 20
- Большая Подгорная ул, 3
- Большая Подгорная ул, 5
- Большая Подгорная ул, 6
- Большая Подгорная ул, 7
- Большая Подгорная ул, 9
- Большая Подгорная ул, 10
- Большая Подгорная ул, 10 стр.3
- Большая Подгорная ул, 12
- Большая Подгорная ул, 13
- Большая Подгорная ул, 17
- Большая Подгорная ул, 18
- Большая Подгорная ул, 19
- Большая Подгорная ул, 21
- Большая Подгорная ул, 22
- Большая Подгорная ул, 31
- Большая Подгорная ул, 31/1
- Большая Подгорная ул, 33
- Большая Подгорная ул, 37
- Большая Подгорная ул, 38
- Большая Подгорная ул, 39
- Большая Подгорная ул, 40
- Большая Подгорная ул, 41
- Большая Подгорная ул, 41/1
- Большая Подгорная ул, 41а
- Большая Подгорная ул, 42
- Большая Подгорная ул, 43
- Большая Подгорная ул, 45
- Большая Подгорная ул, 46
- Большая Подгорная ул, 47
- Большая Подгорная ул, 49
- Большая Подгорная ул, 53а
- Большая Подгорная ул, 54
- Большая Подгорная ул, 55
- Большая Подгорная ул, 56
- Большая Подгорная ул, 57
- Большая Подгорная ул, 61/1
- Большая Подгорная ул, 70
- Большая Подгорная ул, 71
- Большая Подгорная ул, 73
- Большая Подгорная ул, 73 стр.2
- Большая Подгорная ул, 87
- Ванцетти пер, 18
- Ванцетти пер, 25
- Дальне-Ключевская ул, 11
- Карповский пер, 24
- Карповский пер, 30/1
- Карповский пер, 32
- Карповский пер, 32 корпус 1
- Кузнечный взвоз, 1
- Кузнечный взвоз, 3
- Кузнечный взвоз, 3/1
- Кузнечный взвоз, 5
- Малая Подгорная ул, 1
- Малая Подгорная ул, 1а
- Малая Подгорная ул, 2а
- Малая Подгорная ул, 3а
- Малая Подгорная ул, 4
- Малая Подгорная ул, 6
- Макушина пер, 8 стр.1
- Октябрьский Взвоз ул, 1
- Октябрьский Взвоз ул, 4
- Розы Люксембург ул, 17 стр.2
- Розы Люксембург ул, 19
- Розы Люксембург ул, 45
- Розы Люксембург ул, 73
- Сакко пер, 18
- Сакко пер, 25
- Сакко пер, 27
- Сакко пер, 27 стр.1
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении, чтобы избежать затопления жилых помещений.
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