Трое пострадали в ДТП с медведем в Томской области

6 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне, 5 октября, в Томской области иномарка сбила медведя, вышедшего на трассу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.00 на девятом километре автодороги «Камаевка — Асино — Первомайское». Здесь 28-летний водитель «Форд Мондео» сбил медведя, который вышел на проезжую часть. После столкновения иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель, а также двое пассажиров госпитализированы с травмами. Медведь погиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, на этой неделе в Томской области начали выплачивать вознаграждения за убитых медведей.

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