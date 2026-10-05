Томич стал жертвой мошенников при покупке бензина онлайн

5 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Житель Томска хотел приобрести 50 литров бензина марки АИ-95 онлайн, но стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина увидел предложение о продаже топлива с доставкой в одной из социальных сетей и оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, представившийся менеджером. Он рассказал об условиях сделки и сроках доставки.

Томич заказал 50 литров бензина и заплатил 7,5 тыс. рублей. Топливо пообещали доставить в течение двух часов, но курьер так и не приехал, а «менеджер» перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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