Сепараторы-пароперегреватели установили в машинном зале энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2026 // Фото: shk.tvel.ru

В Северске на стройплощадке энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 завершили установку важного оборудования машинного зала. На свои места встали два сепаратора-пароперегревателя, сообщает пресс-служба СХК.

Устройства высотой 16 метров и весом в 95 тонн служат для подготовки пара, который поступает в цилиндр низкого давления турбины. Они защищают её лопаточный аппарат от эрозии каплями воды и повышают коэффициент полезного действия паротурбинной установки.

Фото: пресс-служба СХК

Приступить к монтажу самой турбины на предприятии планируют до конца 2026 года. Предварительно специалисты завершат возведение фундамента турбоагрегата.

Фото: пресс-служба СХК

Напомним, атомный энергоблок мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 (первый в мире энергетический реактор со свинцовым теплоносителем) строится в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения на площадке Сибирского химического комбината в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

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