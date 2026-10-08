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Сепараторы-пароперегреватели установили в машинном зале энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске

Атомная энергетика, Город, Томские новости, реактор интересные новости Томска предприятия Северска атомная ядерная промышленность Сепараторы-пароперегреватели установили в машинном зале энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Северске

В Северске на стройплощадке энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 завершили установку важного оборудования машинного зала. На свои места встали два сепаратора-пароперегревателя, сообщает пресс-служба СХК.

Устройства высотой 16 метров и весом в 95 тонн служат для подготовки пара, который поступает в цилиндр низкого давления турбины. Они защищают её лопаточный аппарат от эрозии каплями воды и повышают коэффициент полезного действия паротурбинной установки.

Фото: пресс-служба СХК

Приступить к монтажу самой турбины на предприятии планируют до конца 2026 года. Предварительно специалисты завершат возведение фундамента турбоагрегата.

Фото: пресс-служба СХК

Напомним, атомный энергоблок мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 (первый в мире энергетический реактор со свинцовым теплоносителем) строится в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения на площадке Сибирского химического комбината в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

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