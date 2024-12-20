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Заммэра Северска стал главой Томского района

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Депутаты думы Томского района на собрании в пятницу избрали главой местной администрации Павла Хрячкова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на аппарат парламента.

«Путем голосования главой района избран Павел Хрячков», — сказал сотрудник аппарата.

Хрячков родился в городе Колпашево Томской области, окончил Томский госуниверситет, работал в администрации Советского района Томска. В администрацию крупнейшего в стране закрытого города, Северска, Хрячков перешел в 2018 году. В 2022 году он стал заместителем мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам.

Как сообщалось, в августе 2023 года бывшего главу Томского района Александра Терещенко осудили на 4 года колонии по делу о даче взятки. Он также является обвиняемым по уголовному делу о подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово.

В конце ноября 2023 года дума Томского района Томской области избрала бывшего вице-мэра Томска Вячеслава Черноуса главой районной администрации, но тот уволился в конце сентября 2024 года, не проработав и года.

Тогда в пресс-службе прокуратуры Томской области агентству сообщали, что в отношении главы Томского района проводилась проверка по информации о нарушениях антикоррупционного законодательства. После этого в районной думе начали вносить изменения в нормативные акты, позволяющие исключить вероятность нарушений закона.

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