Область списала Томску две трети долга по бюджетному кредиту

2 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Томская область списала Томску две трети бюджетного кредита, выданного в 2022 году. Сумма списанной задолженности составила 820 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что списание произведено в строгом соответствии с объемом средств, которые городская администрация вложила в переселение томичей из аварийного жилья.

После списания налоговая нагрузка на бюджет города по состоянию на 1 октября снизилась до 55% к собственным доходам бюджета. В пресс-службе уточняют, что такой уровень является умеренным и свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости бюджета и достаточной способности обслуживать свои обязательства.

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