Как восстанавливают Солдатскую синагогу в Томске: итоги года работ и планы на зиму

21 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Реставрация деревянной солдатской синагоги в Томске продолжается уже больше года. За это время здание успели поднять, укрепить фундамент, заменить поврежденные венцы и разобрать те конструкции, которые появились здесь в советское время. Ситуация с состоянием объекта оказалась значительно сложнее, чем предполагалось изначально.

Мы снова побывали на объекте и посмотрели, что уже удалось сделать, чем сейчас занимаются специалисты и что они рассчитывают успеть до зимы.

Большая разборка

Масштаб проведенных работ уже заметен. Видно, что полностью демонтированы старые перекрытия, колонны и крыша. Само здание подняли, фундамент укрепили, сохранив при этом его историческую основу.

— Весь родной фундамент остался. Его просто защитили бетоном для того, чтобы укрепить, — объясняет главный раввин Томской области Леви Каминецкий.

Леви Каминецкий Фото: Савелий Петрушев

Состояние фундамента оказалось одним из главных сюрпризов реставрации. Он практически рассыпался, поэтому просто сохранить его в первоначальном виде было невозможно. Вокруг старой конструкции сделали бетонную защиту, которая должна обеспечить зданию необходимую устойчивость.

Это единственная часть старого фундамента, которая сохранилась в нормальном состоянии Фото: Савелий Петрушев

Здесь фундамент рассыпался Фото: Савелий Петрушев

Неожиданно много работы потребовали и нижние венцы — бревна, которые находятся в основании стен. Фото: Савелий Петрушев

По первоначальному проекту предполагалось заменить лишь два венца, но позже выяснилось, что объем работ будет существенно больше.

— Когда сначала проектировали, не было видно, насколько всё сложно и плохо. Когда вскрыли, увидели, что [ситуация] гораздо сложнее, — говорит Леви Каминецкий.

Михаил Пятов Фото: Савелий Петрушев

По словам технического директора томской еврейской общины Михаила Пятова, который следит за ходом работ на объекте, внешне синагога долгое время выглядела значительно лучше, чем можно было предположить по реальному состоянию конструкций. Деревянные стены закрывала фасадная обшивка, поэтому точно оценить состояние брёвен при первичном обследовании было невозможно.

— Тогда всё выглядело достаточно прилично, — вспоминает Михаил Пятов. — А потом оказалось, что здание прошло не один пожар, а несколько. Поэтому пришлось укреплять гораздо больше. Фото: Савелий Петрушев

Что происходит сейчас

Сейчас специалисты постепенно собирают здание обратно: устанавливают новые балки, монтируют внутренний балкон — исторически в синагоге на нем располагались хоры для женщин.

В советское время внутреннее пространство было разделено на небольшие помещения перекрытиями и перегородками. Тогда синагогу приспособили под общежитие: оборудовали два этажа, комнаты, коридоры. Теперь внутри должно появиться большое двусветное пространство, каким оно и было изначально.

При этом реставраторы стараются максимально использовать сохранившиеся исторические материалы. Если старое бревно или элемент конструкции можно оставить, его стараются не менять. Фото: Савелий Петрушев

Если же древесина сгнила или была повреждена пожаром, ее приходится заменять.

— Здесь, например, пришлось полностью разбирать стену, — рассказывает Леви Каминецкий. Фото: Савелий Петрушев

Отдельная работа идет с фундаментом. По периметру здания пробурили около 600 отверстий, через которые в землю закачивают специальную смесь. Она распределяется под фундаментом и после застывания укрепляет грунт.

— Сейчас работы по его укреплению уже подходят к концу, — поясняет Михаил Пятов. Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Главное до зимы — крыша

По контракту готовый объект должны были сдать уже в январе 2027 года. Но, по словам Леви Каминецкого, уложиться в этот срок уже не получится. Реалистичный план — следующая осень.

Поэтому сейчас главное — закончить с перекрытиями и сделать кровлю. Это позволит продолжать реставрацию зимой, несмотря на снег. Останавливать работы подрядчик не планирует, более того, холодное время года может оказаться удобным для некоторых строительных процессов.

Тепловая камера на территории уже готова, вода проведена по постоянной схеме, есть разрешение на подключение тепла. После закрытия контура здания заработает отопление. Пятов отмечает — без него продолжать внутренние работы зимой будет невозможно.

Тепловая камера Фото: Савелий Петрушев

Почему сдвинулись сроки

Главная сложность — необходимость принимать решения непосредственно по ходу работ. Точное состояние деревянных конструкций невозможно было определить под обшивкой и штукатуркой.

По словам Михаила Пятова, точность проекта на начальной стадии в подобных случаях может составлять не более 40 процентов: заранее определить, сколько конструкций придется заменить после вскрытия, нельзя.

Именно поэтому проект реставрации приходится корректировать уже во время работ.

При этом возможности просто заменить поврежденные элементы на новые ограничены. Солдатская синагога является объектом культурного наследия, поэтому любые изменения требуют согласования. Фото: Савелий Петрушев

— Здесь всё регулируется комитетом при Министерстве культуры, нашим комитетом по охране памятников. Любой момент, который надо изменить, должен пройти согласование, проектирование и так далее, — говорит Леви Каминецкий.

Для того чтобы сохранить как можно больше оригинального материала, реставрация идет буквально поэлементно. Если часть стены можно сохранить, ее сохраняют. Фото: Савелий Петрушев

Если отдельный венец сгнил, его заменяют. Иногда для этого приходится разбирать значительный участок конструкции, а затем собирать его заново.

— Поэтому даже когда это очень болезненно, мы стараемся максимально не трогать родные материалы, — говорит Каминецкий.

Внутренние работы

После восстановления основных конструкций предстоит большая работа внутри здания — в частности, восстановление главного пространства с боковыми хорами и декоративными элементами.

Параллельно томская община уже занимается проектом будущего музея, посвященного истории сибирских евреев-кантонистов, который планируют разместить в синагоге. По словам Леви Каминецкого, сейчас специалисты собирают материалы в архивах и продумывают будущую экспозицию.

Текст, фото: Савелий Петрушев

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