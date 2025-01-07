В Томске выступит культовый джазовый пианист Даниил Крамер

7 января 2025 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено джаз-клубом «Underground»

Культовый джазовый пианист Даниил Крамер по приглашению джаз-клуба Underground выступит 22 января в Томске с программой Blues Power. Это совместный проект Крамера с ведущим российским блюз-трио Blues Doctors (Екатеринбург). Концерт состоится в ЦК ТГУ.



— Даниил Борисович, ваш джаз родом из харьковского детства?

— Конечно. Я помню, как сейчас этот разговор с мамой на улице, когда мы поняли, что меня забирают в специализированную музыкальную школу. Она говорила мне, что придется меньше времени проводить с друзьями во дворе, и части детства буду лишен, если решусь быть пианистом. И я тогда сказал: да, я хочу. Правда, моя увлеченность музыкой и способности самоорганизации были таковы, что мне не казалось, будто я приношу какую-то жертву. Я и в кино успевал сходить, и с девчонками встречался, и спортом занимался…

— Волейболом?

— Очень хотелось! Но это запрещенная игра для пианистов. Одни раз в своей жизни я сыграл, выбил палец и на какое-то время был отлучен от пианино. Так что бег, плавание — были моими лучшими друзьями. Хотя нет, однажды я занимался боевым каратэ целых два месяца. Но это было уже в Москве, в Чертаново, когда я учился в Музыкальной Академии имени Гнесиных и снимал угол на улице Газопровод — есть такая до сих пор. Один сумасшедший человек повадился издеваться надо мной, да еще с ножом. И мне было нужно его проучить. Я проучил и прекратил занятия, потому что мой педагог, увидев однажды мои забитые, окровавленные ладони и пальцы, сказал, что мне надо выбирать: или каратэ, или джаз. А для меня выбора никогда не стояло: конечно, музыка!

— Харьков — это же родина философа Григория Сковороды, лингвиста Александра Потебни, художника Ильи Репина, ученого Льва Ландау, дешифровщика письменности майя Юрия Кнорозова, а уж в музыке знаменитых харьковчан не счесть. Дунаевский, Шульженко, Гурченко…

— Двойственно отношусь к Харькову, где высокая культура искусства, науки и низовая бытовая культура существовали параллельно, не соприкасаясь. Нельзя предлагать только хлеб и зрелища, нужны еще и культурные смыслы, установки. Посмотрите, как Франция защищает свою культуру и посмотрите, что творилось у нас в России совсем недавно. Да еще и продолжает твориться в виде ЕГЭ, которое просто навязали нам и тем самым убили отличную советскую школу. «СССР выиграл космическую гонку за школьной партой!» — эту фразу приписывают президенту США Джону Кеннеди, который очень высоко оценивал советское образование. И на Западе было сделано всё, чтобы угробить его. Министерства культуры и образования — это силовые структуры, такие же как Министерство обороны. Вот что надо понимать на данном этапе.

— Но ведь и джаз когда-то называли «музыкой толстых», зрелищем, развлечением...

— Никогда не понимал смысл этого не самого удачного выражения Максима Горького. Моцарт писал музыку для богатых на заказ, Лист давал для них концерты, Гайдн был фактически придворным композитором князя Эстергази… Разве их музыка менее прекрасна и более элитарна от этого? Джаз сегодня — это одно из сложнейших направлений в музыкальной культуре. В каком-то смысле, по уровню развития джаза можно, наверно, судить об экономическом, социальном, интеллектуальном развитии того или иного города. Поэтому и джаз в России развивается неравномерно, в крупных городах, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Новосибирске... К огромному сожалению, не могу поставить в этот ряд Томск, куда приезжаю крайне редко. Возможно, я недостаточно хорош для Томской областной филармонии. Помню, что я больше десяти лет назад играл с биг-бэндом Аркадия Ратнера (ТГУ-62) и вот сейчас джаз-клуб «Underground» пригласил меня сыграть концерт с отличной екатеринбургской группой «Blues Doctrors» в ЦК ТГУ 22 января.

— Что будете играть?

— Понятия не имею! Думаю, договоримся с уральцами накануне концерта. Хотя джаз — это дело такое. Выйдешь на сцену, увидишь публику, почувствуешь её, и все программы летят в тартарары!



— Возраст влияет на качество исполнения джаза? Или с возрастом приходит только опыт, разнообразие импровизационных схем?

— В каждой музыке есть свои схемы. Блестящая, но бессмысленная игра — это есть в любом виде искусства. Но с возрастом приходит не только изощренное мастерство, но и понимание смыслов, которые ты вкладываешь в каждую ноту… И слушатели это чувствуют.

Интервью: Андрей Остров, телеграм-канал «Обитаемый Остров» для джаз-клуба «Underground»

Народный артист России Даниил Крамер (Москва) и Трио Blues Doctors (Екатеринбург)

BLUES POVER: большой концерт в ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

22 января в 19.00

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