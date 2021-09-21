Интервью с другой эпохой: в Томске поставили необычный спектакль о Петре Макушине

21 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

Книги, книги, книги… Они решительно захватили третий этаж томского театра куклы и актера «Скоморох».

Это неудивительно — новый спектакль «Ни одного неграмотного» приближает к нам Петра Макушина, человека, чья жизнь была очень тесно связана с книгами.

Постановка заметно выделяется в репертуаре театра. Никаких кукол, неизвестное прежде для зрителей пространство, свой необычный формат. И новый для «Скомороха», но хорошо известный в Томске режиссер Дмитрий Гомзяков.

Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

«Ни одного неграмотного» знакомит с насыщенной биографией Петра Макушина, причем делает это в любопытной и близкой современному зрителю форме. Никаких витиеватых историй с обилием персонажей, нет. Только один Макушин (Юрий Орлов), который дает интервью журналистке (Олеся Кондратьева). Беседа в духе тех, что можно видеть на популярных Youtube-каналах идет час с небольшим. Смотреть ее можно в привычной видео-форме — хотя актеры и находятся на сцене, всю стену занимает проекция их разговора. Зрители могут наблюдать «самого» Макушина — такой эффект достигается за счет виртуальной маски, «надетой» на Юрия Орлова.

Но обо всем по порядку. Начинается спектакль с книжного перформанса — его первую часть хочется назвать именно так. Накануне премьеры «Скоморох» обратился к томичам с просьбой отдать в дар театру ненужные книги. Их, кстати, можно приносить и сегодня, а потом подбирать интересные для себя варианты для чтения в фойе. «Улов» будет хорошим — на витринах найдется и современная проза, и классика, и редкие книги томских писателей.

Пока зрители осваиваются, рассматривая книги, выступает экскурсовод — эта роль досталась заслуженной артистке РФ Марине Дюсьметовой. Она рассказывает о самом Доме науки — интересного здесь немало. Здание изначально строилось для народного университета, но поскольку правительство идею не одобряло, его скромно назвали «Дом науки». В его стенах находились и частные женские курсы, и военные подразделения; долгие годы здесь размещался ДК «Сибкабеля». С 1999 года помещение стало родным для «Скомороха».

Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

Чтобы познакомиться с Макушиным, зрители поднимаются на четвертый этаж — в зал, который обычно используется для репетиций. Там и проводится интервью с одним из самых известных сибирских деятелей. Пространство организовано так, что главной становится стена для видеопроекции, винтажным бежевым фоном напоминающая старые фотоснимки (художник спектакля — Матвей Фатеев). Впрочем, достаточно повернуть голову, чтобы стала видна и сцена, где располагаются собеседники. Каждый выбирает «свою» точку для просмотра.

Интервью начинается с фиксации времени — называется актуальная дата и час. Это — и пересечение с «Чайкой» Томского ТЮЗа, первым спектаклем Дмитрия Гомзякова на большой сцене, и утверждение, что все же Макушин дает интервью в наши дни. Хотя разговор и выглядит как беседа двух эпох. У журналистки узнаваемая сегодняшняя лексика — она говорит о стартапах, списке Forbes, факапах. Петр Иванович изъясняется слогом дореволюционным. Разница усиливается за счет того, что в основе ответов — реальные высказывания Макушина, найденные в библиотеке и архиве, почти не переработанные. На первых показах разница в речи собеседников была заметной. Когда артист будет чувствовать себя с большим объемом текста свободнее, вероятно, такого контраста уже не будет. А определенное различие в стилистике останется и подчеркнет, что общаются люди из разных времен.

Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

Спектакль не сразу обрел свою форму. Сначала речь шла о пьесе томского автора Александра Толкачева, где Макушин общается с несколькими радиожурналистами. Во время работы над постановкой она заметно изменилась:

— Пьеса стала для нас некой отправной точкой, импульсом для того, чтобы «погрузиться» в личность этого замечательного человека, — объясняет Дмитрий Гомзяков. — Почему текст стал во многом другим? Обычно в спектаклях, посвященном историческим персонажам, говорится об этой фигуре в интерпретации — драматурга, режиссера. Мне хотелось максимально уйти от этого, наш итоговый текст — процентов на 85 слова самого Макушина. Он сам, а не кто-то другой, рассказывает свою историю. Все полутона и недоговоренности мы оставляем для интерпретации зрителям, чтобы они вышли из зала, и у каждого был свой Макушин. Информацию в основном искали в архиве нашего героя — он хранится в Пушкинской библиотеке. Интересно, что посмотреть на записи, буквально сделанные рукой Петра Ивановича, мне неожиданно удалось в Первом музее славянской мифологии. Там работает Софья Кугаевская, ее отец коллекционировал открытки Макушина.

Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

Для интервьюера такой собеседник, как Петр Макушин, находка — его биография насыщена интересными событиями и фактами. Учеба в пермской духовной семинарии и любовь к книгам. Знакомство на Алтае с камами (шаманами). Нищета молодого просветителя и развалившиеся сапоги. Отмена розг в Томском духовном училище, куда Макушина отправили смотрителем. Первый в Сибири книжный магазин, открытый в те годы, когда книга добиралась из Москвы до Томска 20-25 суток. Поиски средств на проекты, неординарные методы продвижения своего необычного бизнеса, создание империи Макушина. Проблемы с властями — и до, и после Революции. И это лишь небольшая часть ярких моментов из жизни Петра Ивановича.

Чем герой особенно удивил команду, работавшую над спектаклем?

— Не могу назвать что-то одно, — признается Дмитрий Гомзяков. — Меня восхищает, как сначала Макушин создает среду, спрос, а потом начинает использовать его для своей прибыли. Идеальная система. Ты сначала «выращиваешь» людей, которые хотят книги купить, а потом открываешь для них магазин. Потом меня зацепила история его взаимоотношений с религией. В процессе работы поражали разные моменты. Макушин был сложным человеком.

Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

— Меня удивляет в целом тот набор фактов и случаев, которые составляют его жизнь, — говорит Юрий Орлов. — События, случивишеся с Макушиным, этот «замес», который сформировал личность, впечатляет.

— Раньше я почти ничего не знала про Макушина, — говорит Олеся Кондратьева. — Когда мы начали проводить свое исследование, то открыли для себя много нового не только о герое, но и об истории Томска в целом. Например, почему здание народного университета появилось именно в этом месте. В центре города уже была плотная застройка, а на площади Соляной находился небольшой базарчик. Казалось бы, не лучшее место для объекта просвещения. Но Макушин посчитал, что на этом берегу Ушайки будут строиться промышленные предприятия. И здесь живут те люди, которым на самом деле нужен народный университет. Выяснили новое и про библиотеку. Думали: зачем он открыл публичную библиотеку, когда в Томске уже была пушкинская? А оказалось, что 30 лет она не работала, в ее истории случалось такое «окно». Тогда Макушин и начал свой проект.

Юрий Орлов, Дмитрий Гомзяков и Олеся Кондратьева Фото: предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

При всей насыщенности интервью, от острых вопросов, в том числе связанных с деньгами, Макушин уходит, давая обтекаемые ответы. «Компромата» на него не нашли. И невозможно ответить однозначно, почему просветитель вырастил, казалось бы, читающее, думающее поколение, а оно поддержало Революцию. Но ясно одно — герой этой «видеобеседы» неординарный, неоднозначный и вызывающий интерес. И тем, кто любит смотреть длинные интервью на Youtube, такой формат спектакля будет близок.

Текст: Анна Александрова

Фото предоставлено театром куклы и актера «Скоморох»

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