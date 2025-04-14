В Томске отметили приход хантыйской весны выставкой

14 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В «Доме искусств» 11 апреля открылась выставка графики художника Игоря Репникова, посвященная культуре малых народов Сибири и началу хантыйской весны.

7 апреля ханты отмечают Вурны хатл — Вороний праздник. Ворона в мифологии этих народов выступает вестником Весны, символом пробуждения природы. Серые вороны первыми прилетают в Югру, по поверьям хантов и манси, принося с собой весть о приходе весны.

Как сообщают организаторы, в графике Игоря Репникова отражены традиционные сибирские сюжеты — горы, лес, река и рыбалка. Композиции показывают переход от конкретных образов к абстрактному содержанию и декоративным фонам, искусно оплетающим предметные формы.

«Спокойствие и созерцательность, поиск гармонии с собой в традиционных сибирских сюжетах авторских композиций ждут гостей выставки», — рассказывают в Доме искусств.

Посетить экспозицию можно ежедневно до 15 мая с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Шишкова, 10.

Игорь Репников родился в 1969 году в Оренбургской области, но уже в 1980 переехал с родителям в Стрежевой. Тогда же поступил в художественную школу, а в 1984 году стал студентом Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова.

Игорь Репин активно участвует в крупных международных, региональных и областных выставках, является членом Союза художников России и Международной федерации художников при ЮНЕСКО. Его работы были представлены на выставках в Томске, Красноярске, Новосибирске, в городах Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Хорватии, Польше и Италии.

Фото: Савелий Петрушев

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