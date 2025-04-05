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Звуки тайги. Почему бородатые неясыти «дудят» весной

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

Одна из крупных сов, которых чаще всего можно встретить в лесах Томской области — бородатая неясыть, или Strix nebulosa. И учитывают их… по голосам. Сергей Гуреев, старший научный сотрудник Биологического института ТГУ поясняет: неясыти бородатые очень хорошо «дудят» весной.

— Даже если мы их не видим, то в вечернее и ночное время, в брачный и гнездовой период, их отлично слышно. И поэтому специализированный учет в сумеречное время, который ведется именно по голосам, позволяет оценить численность вида на территории. Такие учеты мы проводили и проводим, по ним много материалов. В Томской области в Красную книгу бородатую неясыть включили, как экзотический вид, еще в самых первых списках, в начале нулевых годов.

Послушайте, как «дудит» бородатая неясыть:

Краснокнижный статус, по словам Гуреева, позволяет принимать меры охраны по отношению к неясыти и контролировать дополнительные негативные факторы.

— Поскольку они круглогодичные, в течение зимы неясыти могут попадать и, к сожалению, попадают на ружьё, на выстрел охотника. Это крупная, достаточно заметная птица, из нее некоторые любители делают чучела, очень часто отстреливают именно для того, чтобы повесить себе на стенку. Попадают они и в охотничьи капканы на зайца или белку, когда охотятся зимой. Поэтому разные виды охоты и браконьерства, конечно, могут влиять на численность этих сов.

Сохранение биоразнообразия в регионе актуальная тема не только для ученых, но и для бизнеса. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня оно вкладывает значительные средства в природоохранные программы различных направлений, включая возобновление биоресурсов.

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