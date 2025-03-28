Специалисты с горящими глазами. «Томскнефть» приняла участие в ярмарке вакансий в Томском политехе

28 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В среду, 26 марта, в Международном культурном центре Томского политехнического университета прошли карьерные мероприятия для студентов и выпускников вуза. Представители более 20 предприятий искали потенциальных работников и практикантов. Среди них была и делегация «Томскнефти».

Стенд компании традиционно привлек огромное внимание. На протяжении всего мероприятия молодые специалисты отвечали на большое количество вопросов, поступающих от соискателей.

Чем интересовались студенты и какое они произвели впечатление на будущих работодателей — рассказываем в нашем материале.

Работа для каждого

Ярмарка проходила в формате стендовой презентации на протяжении трех часов. Работодатели представили студентам более 70 вакансий для прохождения практики и около 100 — для трудоустройства. Специалисты «Томскнефти» предлагали вакансии операторов добычи нефти и газа, технологов, трубопроводчиков, машинистов. На вопросы студентов отвечали специалист по работе с кадрами, представитель управления эксплуатации трубопроводов и сотрудник геологической службы предприятия.

Руководитель направления по подбору геолого-технических мероприятий «Томскнефти» Владимир Емельяненко общается со студентами Фото: Савелий Петрушев

— Чаще всего спрашивают, берем ли на практику. Да, мы ищем людей и на практику, и для трудоустройства, подбираем сильные кадры, — рассказал руководитель направления по подбору геолого-технических мероприятий «Томскнефти» Владимир Емельяненко.

Вопросы, которые задавали студенты, по большей части касались возможности применения их специальности на практике. Кроме того, ребят часто интересовали условия труда, реализация системы наставничества и, конечно же, зарплаты.

Виктория Голова Фото: Савелий Петрушев

— Мы пришли сюда, чтобы устроиться на производственную практику. Наше направление достаточно новое, мы много спрашивали, где берут именно по нему, какие перспективы есть, — рассказала студентка третьего курса ТПУ направления «Техносферная безопасность в нефтегазовом промысле» Виктория Голова. — Мы еще с осени ждали ярмарку, чтобы подать свои кандидатуры на производственную практику. Нас привлек стенд «Томскнефти». Информативные баннеры, пока стоишь в очереди, можешь все прочесть и понять, интересно ли будет тебе проходить здесь практику или нет. А еще на стенде хорошо и подробно ответили на все наши вопросы.

Большинство потенциальных соискателей у стенда «Томскнефти» представляли направления нефтегазового дела, химической технологии и геологии.

— Пока рассматриваю варианты, где пройти практику. На ярмарке есть самые разные предложения — и в офисе, и в «поле» вахтой, зависит от специальности, — отметил Данила Михеенко, студент четвертого курса ТПУ направления «Прикладная геология нефти и газа». — В этом плане «Томскнефть» лучше многих подготовилась. У них более обширный круг информации, намного подробнее могут рассказать. Если где-то говорят, что «можно просто подать документы в ноябре и все уточнить», то здесь рассказывают, как проходит практика, в каком отделе, как это все устроено.

Всего по итогам трехчасовой работы стенда специалисты «Томскнефти» приняли более 100 анкет от потенциальных практикантов и соискателей. Теперь кадровики компании внимательно изучат каждое обращение, чтобы найти место для всех желающих.

Фото: Савелий Петрушев

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