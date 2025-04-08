«Ростелеком» проводит цифровизацию томского микрорайона «Парапарк»

8 апреля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdpNvpt.

«Ростелеком» подключил к цифровым услугам первый дом томского урбан-квартала «Парапарк» по адресу: улица Енисейская, 35 Б. В новой многоэтажке теперь есть широкополосный доступ в интернет, умная домофония, а также система контроля и управления доступом (СКУД).

Подключенные на объекте смарт-сервисы — элементы многофункциональной платформы «Ключ», в которую также входят умный шлагбаум, умные счетчики и видеонаблюдение. Пользователи управляют всеми услугами при помощи единого мобильного приложения.

«В ближайшее время застройщик введет в эксплуатацию еще один дом жилого комплекса, который также будет оборудован интеллектуальными продуктами „Ростелекома“. Предварительные работы специалисты нашей компании уже провели. Всего в Томске цифровой платформой „Ключ“ пользуются жители 93 многоэтажек», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«Умные домофоны популярны среди девелоперов и управляющих компаний, потому что эта услуга повышает безопасность и позволяет контролировать порядок на придомовой территории. Например, недавно в одном из домов, где подключен такой сервис, удалось найти человека, повредившего припаркованный автомобиль. В этом помогла камера, вмонтированная в панель устройства, и идентификатор ключа от входной двери», — подчеркнула директор по массовому сегменту Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ» можно узнать по телефону 8 800 301 05 50 или посмотреть на сайте компании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».