В Томске ищут подрядчика для благоустройства Белого озера

3 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Власти Томска объявили аукцион на проведение благоустроительных работ первой очереди на Белом озере в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здесь планируют обновить пешеходные дорожки со стороны входа на перекрестке улиц Пушкина и Белозерской, установить новые перголы, велопарковку и провести озеленение. На эти цели администрация готова выделить около 30 млн рублей, однако, сумма будет меньше, так как аукцион идет на понижение.

Также уже прошли торги на обновление освещения в парке, на это будет направлено около 4 млн рублей.

— Белое озеро — жемчужина Октябрьского района. Мы разделили объект на несколько этапов, чтобы качественно провести благоустройство, не упустить детали. Жестко будем контролировать сроки, чтобы томичи успели погулять в обновленном парке уже в этом году, — цитирует пресс-служба первого заммэра Томска Николая Глебовича.

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