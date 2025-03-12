Томская область намерена обновить механизм финансирования капремонтов домов с исторической ценностью

12 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Мокрышев, из архива издания

Власти Томской области планируют рассмотреть новые подходы для финансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов с исторической ценностью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Анатолия Рожкова.

«Мы в ближайшее время публично будем рассматривать вопросы, что нам делать с домами, которые представляют историческую ценность. (...) Будем искать компромиссы», — сказал Рожков.

По его словам, изымать средства на капремонт исторических домов из фонда капитального ремонта, в который «вносят платеж все жители многоквартирных домов и годами ждут свою очередь, — неправильно». Это связано с тем, что капремонт исторических зданий имеет другую ценовую политику.

«Мы можем туда (на ремонт исторических домов — прим. ред.), считаем, вкладывать средства по общему нормативу, который у нас есть. А дополнительные средства, которые объективно необходимы, должны взыскиваться или из бюджетов других уровней или нужно создавать конкретный фонд по восстановлению исторических домов, который будет присоединяться к фонду капитального ремонта», — добавил Рожков.

Замгубернатора подчеркнул, что в исторических домах, зачастую, располагается 8-12 квартир. «Они никогда не внесут тот объем (необходимый для капремонта — прим. ред.). Я не говорю, что их нужно бросать, нужен немного другой подход», — сказал Рожков.

Всего, по информации вице-губернатора, в 2024 году в фонд капитального ремонта Томской области было внесено 1,4 млрд рублей. Уровень собираемости составляет 95%. В 2025 году в регионе планируется провести капитальный ремонт на 1,9 млрд рублей.

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