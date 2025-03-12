18+
18+
РЕКЛАМА

Томская область намерена обновить механизм финансирования капремонтов домов с исторической ценностью

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, ремонт деревянные дома интересные новости Томска наследие Томская область намерена обновить механизм финансирования капремонтов домов с исторической ценностью

Власти Томской области планируют рассмотреть новые подходы для финансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов с исторической ценностью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Анатолия Рожкова.

«Мы в ближайшее время публично будем рассматривать вопросы, что нам делать с домами, которые представляют историческую ценность. (...) Будем искать компромиссы», — сказал Рожков.

По его словам, изымать средства на капремонт исторических домов из фонда капитального ремонта, в который «вносят платеж все жители многоквартирных домов и годами ждут свою очередь, — неправильно». Это связано с тем, что капремонт исторических зданий имеет другую ценовую политику.

«Мы можем туда (на ремонт исторических домов — прим. ред.), считаем, вкладывать средства по общему нормативу, который у нас есть. А дополнительные средства, которые объективно необходимы, должны взыскиваться или из бюджетов других уровней или нужно создавать конкретный фонд по восстановлению исторических домов, который будет присоединяться к фонду капитального ремонта», — добавил Рожков.

Замгубернатора подчеркнул, что в исторических домах, зачастую, располагается 8-12 квартир. «Они никогда не внесут тот объем (необходимый для капремонта — прим. ред.). Я не говорю, что их нужно бросать, нужен немного другой подход», — сказал Рожков.

Всего, по информации вице-губернатора, в 2024 году в фонд капитального ремонта Томской области было внесено 1,4 млрд рублей. Уровень собираемости составляет 95%. В 2025 году в регионе планируется провести капитальный ремонт на 1,9 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Газпром нефть» выделит гранты на социальные проекты в Томской области

27 февраля 2025
Томские новости

Пять предложенных томичами общественных пространств благоустроят в Томске

28 февраля 2025
Томские новости

Девять домов в Томске остались без воды из-за аварии на водопроводе

19 февраля 2025
Креативные индустрии

Сибирская фаттория. Как семья Пивоваровых создала лавандовую ферму под Томском

6 марта 2025
Томские новости

В Северске у злостного неплательщика не получилось спрятаться от приставов в шкафу

6 марта 2025
Томские новости

Томских художников и фотографов приглашают к участию в портфолио-ревю

4 марта 2025
Томские новости

Росимущество предлагает инвесторам отреставрировать два исторических дома в томском Нарыме

5 марта 2025
Интервью

Городская археология. Зачем ведут раскопки и как они устроены

10 марта 2025
Томские новости

Сегодня в Томске останутся без воды больше 30 домов

14 февраля 2025
>