«Дом за рубль» в Даниловском переулке ушёл в аренду в пять раз дороже стартовой цены

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2026 // Фото: torgi.admin.tomsk.ru/

В Томске определили арендатора исторического дома в переулке Даниловском, 9, который передают по программе «Дом за рубль». По итогам торгов годовая арендная плата выросла со 159,7 тыс. до 830,7 тыс. рублей. Право аренды на 49 лет получило ООО «Универсал», следует из данных сайта муниципальных торгов Томска.

На участие в аукционе поступили две заявки — от ООО «Универсал» и ООО «Альянс». Начальная годовая арендная плата составляла 159,7 тыс. рублей. В ходе торгов цена выросла ровно в 5,2 раза — до 830,7 тыс. рублей.

Двухэтажное здание площадью 242,9 кв. метра находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Дом относится к объектам деревянного зодчества, а в 2024 году был включён в предмет охраны исторического поселения федерального значения Томск как исторически ценный градоформирующий объект, подлежащий сохранению. Дом находится в муниципальной собственности.

Здание передаётся в аренду в рамках томской программы восстановления деревянной архитектуры «Дом за рубль». Она позволяет инвестору восстановить исторический объект за свой счёт и после выполнения условий получить льготу по арендной плате. Торги Томска

Как указывает автор проекта «Град над Томью» Роман Петрушин, история усадьбы на этом месте прослеживается как минимум с начала XX века. В 1908 году её владелец Иван Липовицкий получил разрешение на строительство двухэтажного деревянного дома. Сохранившееся здание в 2023 году признали аварийным и подлежащим расселению.

Какие планы у нового арендатора на здание, в материалах торгов не указано. «Томский Обзор» запросил эту информацию у ООО «Универсал».

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