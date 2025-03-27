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Продажу энергетиков ограничат в Томской области с 1 сентября

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Законодательная дума Томской области в четверг сразу в двух чтениях приняла законопроект, ограничивающий в регионе продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно принятому закону, с 1 сентября в Томской области будет запрещена продажа тонизирующих напитков в зданиях, строениях, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, а также деятельность в области культуры, физической культуры и спорта.

Кроме того, с сентября вводится запрет на продажу энергетиков с 8 до 23 часов на расстоянии менее чем 100 метров от зданий, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности.

Региональная инициатива дополняет федеральный закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», который начал действовать 1 марта.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, подобные ограничения уже были введены в Белгородской, Смоленской, Вологодской, Кировской областях.

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