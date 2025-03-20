Иномарка столкнулась с маршруткой в Томске

20 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 20 марта, в Томске столкнулись Honda и автобус, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.00 на пр. Академическом, 15. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автобусу.

В результате столкновения двоим несовершеннолетним пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь. После этого детей отпустили домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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