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Наталья Нелюбова расскажет профессорские байки в томском музее

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В воскресенье, 13 апреля, в томском частном музее «Профессорская квартира» гости смогут услышать профессорские байки и песни в исполнении известного музыканта Натальи Нелюбовой.

«В её выступлении в „Профессорской квартире“ нет ничего удивительного, ибо вся её жизнь прошла среди профессоров, — отмечают организаторы. — Наталья Нелюбова считает, что ей повезло вдвойне: она не только была знакома с выдающимися профессорами, но и хорошо знает, как они умели веселиться и и наполнять жизнь смыслом. И она с удовольствием поведает об этом нашим гостям».

На концерте Наталья расскажет легенды и анекдоты, посвященные преподавателям, среди которых прошла вся жизнь артистки — родственники, учителя и даже мифические персонажи. Кроме того, под аккомпанемент Степана Пономарева (фортепиано) певица споет любимые песни этих профессоров.

Мероприятие пройдет в музее «Профессорская квартира» по адресу ул. Кузнецова, 30. Начало в 17.00. Стоимость билетов — 1500 рублей.

Наталья Нелюбова — известный томский музыкант, певица, композитор, исследователь сибирского фольклора, музыкальный руководитель проекта «Сомана КуКуН».

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