Больше чем секонд-хенд. Как работает томский благотворительный магазин «Много добра»

16 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

«Много добра» — это томский благотворительный магазин, где можно не только купить вещи, но и отдать ненужные. Часть из них идет в переработку, а часть — в благотворительность.

Открыли «секонд нового поколения» сестры из Северска Ольга Баканова и Александра Пушкарева. Помимо основной деятельности, они проводят творческие встречи и устраивают благотворительные выезды по деревням и селам Томской области с бесплатной раздачей одежды.

Как «Много добра» борется со стереотипами о поношенных вещах, может ли один костюм из секонда изменить чью-то жизнь к лучшему и как владельцам магазина удается совмещать бизнес и благотворительность, рассказываем в нашем материале.

Благотворительный магазин «Много добра» в Томске. Фото: Савелий Петрушев

Благотворительный магазин «Много добра» находится в Томске недалеко от пересечения проспекта Кирова и улицы Красноармейская. Заглянуть туда стоит любителям необычных и недорогих вещей, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день это единственная точка «не секонда нового поколения»: именно так называют магазин его основательницы — сестры Ольга Баканова и Александра Пушкарева.

Сестры Ольга Баканова и Александра Пушкарева (слева). Фото: Савелий Петрушев

Отличие от обычного «секонда» в том, что вся чистая прибыль магазина направляется в благотворительный фонд. А еще «Много добра» принимает от людей ненужные вещи в хорошем состоянии, которые еще могут послужить другим. По словам Ольги, ежедневно им приносят около 50 кг вещей. Отдать их можно безвозмездно или за небольшое вознаграждение в виде купона в 15% от оценочной стоимости. А потратить его — на оплату 80% от своей покупки в магазине.

— Разница между благотворительным магазином и секонд-хендом очень четкая, — объясняет Ольга. — Во-первых, секонд-хенд покупает вещи из-за границы, а благотворительный магазин только принимает вещи в дар. Ну или как у нас — мы благодарим человека не деньгами, а купоном, которым он может оплатить свою покупку. Получается своего рода обмен.

Только во время нашего интервью в магазин принесли несколько мешков с вещами. Фото: Савелий Петрушев

Стоимость очень многих вещей сравнительно невелика: если это женская юбка, то до 400 рублей, если мужские брюки — то до 600 рублей. При этом, как объясняют владелицы магазина, ценник может варьироваться в зависимости от каких-то замеченных во время покупки мелких недостатков так, что он станет равен нулю прямо на кассе.

Но подобные товары на вешалках и полках магазина, скорее, исключение из правила, чем норма. Перед тем, как выставлять принесенные одежду или обувь на продажу, продавцы проверяют ее на наличие катышков, пятен, порванных швов и прочего. После осмотра часть вещей с дефектами отправляется в бесплатную зону, которая расположена на входе в магазин. Она в первую очередь создана для людей, нуждающихся в помощи, но простые покупатели также могут взять оттуда для себя что-то понравившееся.

Среди товаров, которые принимаются и продаются, есть одежда, обувь, посуда, украшения, текстиль, предметы интерьера, книги, спортивный инвентарь и даже техника. Фото: Савелий Петрушев

— Мы стараемся помогать абсолютно безвозмездно людям, у которых что-то случилось, или если человек перманентно в какой-то нехорошей ситуации. Причем не только вещами, которые у нас выложены в бесплатной зоне, но и доступом вообще ко всему магазину. Без справок, без доказательств человек может прийти, объяснить свою ситуацию, и мы разрешим ему забрать все, что нужно. Конечно, здесь надо понимать, что если человек нуждается, ему не надо восемь сервизов… Но, честно говоря, еще и не было никогда, чтобы кто-то наглел и забирал 18 шуб. Обычно кто-то из покупателей нам говорит: «А вот у моих знакомых сгорел дом», — эта информация действительно зафиксирована. Но, как говорится, доверяй, но проверь. Конечно, по каким-то источникам мы стараемся узнать: правда ли это, а так ли на самом деле… Но людям никогда не отказываем, — рассказывает Ольга.

Иногда в бесплатную зону попадают и мягкие игрушки. Фото: Савелий Петрушев

А еще «Много добра» принимает одежду из льна и хлопка в переработку. Все принесенные вещи сортируют и отвозят транспортными компаниями на утилизацию. Раньше Ольга и Александра сотрудничали с компаниями из Новосибирска и Красноярска, но из-за дороговизны транспортировки сейчас они ищут нового партнера. Последний раз из Томска на переработку уехало около 700-800 кг вещей.

От секонда до благотворительного магазина

Фото: Савелий Петрушев

Началась история «Много добра» не с благотворительного магазина, а с классического секонд-хенда. Первую его точку сестры Ольга Баканова и Александра Пушкарева открыли в 2021 году в Северске. Он стал тогда единственным подобным магазином в городе. Ольга была идейным вдохновителем, именно ее любовь к секондам побудила девушек открыть свое дело, а Александра взяла на себя административную работу, став правой рукой сестры.

— Еще в студенчестве я очень сильно полюбила секонд-хенды, — отмечает Ольга. — Как-то в очередной раз я приехала в секонд из Северска в Томск, тогда как раз «Мегахенды» набирали оборот, и смотрю: а лица-то все одни и те же. Много северчан. Думаю, а почему у нас в Северске нет секонда? Надо мне его сделать, и тогда все из Северска попрут ко мне. Изучила вопрос, все сделала классно. Но никто ко мне не пришел. Полгода наш секонд существовал в жесткий минус. Фото: Савелий Петрушев

По словам Ольги, этот период был одним из сложных как с финансовой точки зрения, так и с психологической. Неделями в магазине не было посетителей, при этом нужно было платить зарплату продавцам и аренду за помещение, где располагался магазин. Девушкам приходилось много работать, придумывая пути решения. После очередного подведения итогов стало ясно — нужно менять концепцию. К идее тогда подтолкнули сами покупатели:

— Было очень много запросов от людей: «А можно мы принесем старые вещи? Они в хорошем состоянии, но рука не поднимается их выкинуть…». Так мы решили одновременно переехать и переквалифицировать свой обычный секонд в благотворительный магазин. Стали принимать вещи и отдавать бесплатно, — говорит Ольга.

— Да, мы подумали, а какой смысл нам тащить вещи из-за границы, если у нас своего добра много?! — добавляет Александра. — Мы почувствовали потребность у людей отдавать, ведь у каждого дома в шкафах есть то, что лежит до лучших времен. А благотворительный магазин позволяет решить сразу три проблемы: мы забираем лишнее; отдаем тем, кто нуждается, а еще у нас можно что-то купить. Это оказалось очень актуально для людей.

Вайб северского магазина «Много добра», 2022 г. Фото: из личного архива Ольги Бакановой

Новый формат сестры сначала опробовали на северчанах. И буквально с первого месяца дела пошли в гору: люди стали приходить, а финансов хватать. Но в бизнесе, как и в жизни, за белой полосой наступает черная: спустя несколько месяцев магазину пришлось закрыться, так как на его площади нашелся другой арендатор, который мог заплатить больше.

В Северске магазин принимал участие в общегородских мероприятиях. Например, в экопроекте «ЭКОдвор», 2023 г. Фото: «Много добра»

В Северске аналогичного по проходимости и по цене помещения не оказалось. Тогда Ольга и Александра не отчаялись и решили попробовать свои силы в Томске. Почти сразу для их благотворительного магазина нашлось просторное помещение на Красноармейской, 89а. Здесь он располагается и сегодня:

— Проблемы, конечно, были, особенно поначалу. Я вернулась к работе, потому что выручки были очень маленькие. Мне даже приходилось приносить сюда 9-месячного сына, он спал у меня в слинге или автолюльке под столом, пока я работала, — рассказывает Ольга. — В нормальный плюс мы вышли лишь спустя год-полтора после открытия. Где-то уже в начале 2024 я смогла снова отойти от должности продавца и заниматься административной работой.

Магазин в Томске занимает два зала площадью 200 кв. метров. В первом находятся книги, игрушки, посуда, техника, там же стоит касса. А во втором — одежда. Фото: Савелий Петрушев

Преодолеть трудности первых месяцев удалось благодаря «сарафанному радио». Ольга и Александра начали активно рассказывать о своем магазине в социальных сетях, подавали объявления через «Авито», расклеивали рекламу в университетах и общежитиях. И это дало результаты: люди стали заглядывать к ним и уходить с покупками.

— Сегодня наша целевая аудитория — это молодежь. Для них вторичное потребление, рациональное использование — не пустой звук, это трендовые направления, за которыми они активно идут, — считает Александра. — Люди более старшего поколения реже бывают у нас, но ценители, конечно, есть в любом возрасте. Тут причина, как мне кажется в том, что люди просто законсервированы в своём мировоззрении, их уже не переделать.

— Мы, конечно, пытаемся показывать, что бывают совсем даже неплохие вещи из секонда, но у людей очень много стереотипов о поношенных вещах. С этим тоже приходится бороться, — говорит Александра. Фото: Савелий Петрушев

Благотворительные магазины для мира не новшества. В Россию они пришли из США около 15 лет назад с открытием первого подобного магазина в Санкт-Петербурге. Он называется «Спасибо!» и работает до сих пор. Согласно данным из открытых источников сейчас у него 11 торговых точек. В Томске «Много добра» также не являются первопроходцами. До них в городе работал благотворительный магазин «Авантаж», располагавшийся на ул. Щорса, 2б. Сейчас он находится в ТЦ «Город» на ул. Герцена.

Новые точки и сложности

За три года работы «Много добра» удалось расширить свой бизнес и открыть три новых точки. Одна располагалась в соседнем Северске, другая — в Самуськах, и еще одна — в Томске, недалеко от Театрального сквера. Фото: Савелий Петрушев

Еще один благотворительный магазин «Много добра» появился в Томске благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Как отмечают Ольга и Александра, гранта хватило на торговое оборудование для магазина, а вот ремонт решили делать сами, подключив к этому всю семью. Подошли к оформлению нового пространства с душой:

— У нас там была VIP-комната — такая отдыхальня-читальня с красивым диванчиком и книгами. Сам диван был ярко-желтый, а стеллаж черный, украшала все это пространство черная люстра… — отмечает Александра.

— Да, люстра была хрустальная. Мы ее купили на «Авито», она была розового цвета, но сама по себе очень красивая. Мы взяли баллончики, покрасили в черный цвет, стало просто шедеврально, — добавляет Ольга.

Второй филиал «Много добра» в Томске. Фото: из личного архива Ольги Бакановой

Но в феврале магазин на ТЮЗе, привлекающий внимание прохожих переливающейся золотистой вывеской с крупными буквами «Много добра», закрылся. Несмотря на то, что это центр города, и, казалось бы, место должно быть прибыльным, покупателей туда заходило меньше, чем в магазин на Красноармейской. Аренда и коммуналка значительно выросли, и с точкой пришлось попрощаться.

Дизайн вывески для магазина на ТЮЗе Ольга придумала сама. Фото: из личного архива Ольги Бакановой

Два других магазина — в Северске и Самуськах — также не выстояли. Народ в благотворительные магазины массово не пошел, хотя собственная клиентура у точек появиться успела.

Магазин-путешественник

Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на закрытия точек, о деятельности «Много добра» уже знают за пределами Томска и Северска. С открытием первого магазина девушки начали осуществлять благотворительные выезды с бесплатной раздачей одежды по деревням и селам Томской области. В этом году они планируют посетить около ста населенных пунктов.

Выездной проект Ольги и Александры не связан с основной деятельностью магазина, но без него идею нельзя было бы реализовать. Как минимум раз в две недели, в выходные, девушки выезжают на своей машине в один или несколько населенных пунктов Томской области с бесплатной раздачей одежды. Проходит она обычно по согласованию с главами поселений в местном ДК.

Цель проекта — помочь жителем небольших деревень, удаленных от райцентров и не имеющих поблизости магазинов с одеждой и обувью. Он существует за счет спонсорских деньг и пожертвований, кроме того, помогают в его реализации волонтеры. Фото: Савелий Петрушев

За почти четыре года девушки уже побывали более чем в 50 населенных пунктах Томской области, в некоторых не по одному разу. Самая дальняя точка их посещения — деревня Березовка Первомайского района, которая находится в 170 км от областного центра. А в прошлом году предпринимательницы выехали за пределы нашего региона и устроили бесплатную раздачу вещей в селе .

— Когда мы только начинали свою деятельность в Северске, посчитали, что нам несут слишком много вещей, у нас нет столько покупателей и мы не знали, куда это все девать, — рассказывает Ольга о том, как появился проект с выездами. — Решили начать ездить по деревням. У нас как раз живет родственница в , у которой есть выход на администрацию. Мы договорились, и первые выезды у нас были туда. Мы знали, что нас там точно любят и ждут.

Выезд в бесплатной раздачей одежды в село Моряковский Затон, 2023 г. Фото: «Много добра»

После удачного опыта Ольга поняла, что этот проект актуален. Сначала, по словам Ольги, в такие путешествия по деревням и селам она брала с собой маму, потом к работе в качестве водителя подключилась и Александра.

— Конечно, когда мы видим искреннюю благодарность от людей, это очень сильно вдохновляет, — говорит Ольга. — Но мы не едем туда за тем, чтобы получить благодарность. Нет. Просто мы понимаем, что это действительно нужно людям. Мы не приезжаем, чтобы просто выкинуть вещи, как на помойку, мы даем людям то, что им нужно. Это очень ценно.

— Когда нас благодарят, мы понимаем, что мы все делаем не зря, что мы действительно помогли пусть и нескольким людям, но реально помогли, — говорит Ольга. Фото: Савелий Петрушев

Правда, поначалу, как признается Ольга, люди относились очень скептически к проекту. Некоторые даже оставляли негативные отзывы, не веря, что кто-то может привозит для них вещи и бесплатно раздавать. Но спустя время о работе «Много добра» узнали, появилось доверие. Главы некоторых поселений стали сами приглашать Ольгу и Александру. Сейчас к ним на бесплатную ярмарку приходят от 20 до 100 человек.

— До сих пор, конечно, бывают негативные высказывания. Одна женщина очень сильно ругалась из-за того, что я делала фотографии для отчётности, для наших спонсоров, для соцсетей. Сказала: «Мы все накинулись на вещи, а вы снимаете, как мы в них роемся». Якобы мы так издеваемся над ними, — говорит Александра. — Но в большинстве своем, люди все-таки с благодарностью принимают то, что мы привозим. Уходят с несколькими сумками. Берут для себя, для детей, для родственников, для бабушек, для дедушек.

В одну такую деревню из Томска обычно уезжает около пяти мешков с одеждой. Часть вещей, по словам Александры, люди используют повторно по прямому назначению. Часть идет в переработку, в том числе, для нужд СВО — в частности, коричневые вещи.

Один из последних выездов состоялся в село Володино Кривошеинского района. 2025 г. Фото: из архива Александры Пушкаревой

— Вещей у нас хватает, есть люди, но финансовых ресурсов не всегда достаточно для того, чтобы закрыть все потребности, — говорить Ольга. — Сейчас мы привлекаем инициативных людей и компании, которым откликаются наши ценности и не безразличная эта история. Иногда нам вносят пожертвования со словами: «У меня в таком-то селе родственники живут, я хочу помочь вам финансово». Но эта помощь незначительная и непостоянная. Самая большая сумма, которую нам переводили — три тысячи рублей. Поэтому в этом году мы решили податься с этим проектом на грант. Пока еще ждем результатов, они будут в середине лета. Но даже если мы ничего не выиграем, мы все равно продолжим выезжать по деревням и селам Томской области, потому что мы уже пообещали людям и нас там ждут.

Почти все расходы на дорогу до места, а в некоторых случаях и на проживание покрывает выручка из магазина. Иногда выезды осуществляются за счет пожертвований в фонд. В среднем, по словам сестер, одна такая поездка обходится приблизительно в 20 тысяч рублей. Помочь проекту можно как финансово, так и своим трудом — например, принять участие в благотворительном выезде как волонтер.

Как вещи из секонда меняют жизнь

Благотворительные магазины — это не только история про помощь в сложной ситуации. Это и про подход к жизни, и про интересные истории, которые происходят с вещами и людьми. Фото: Савелий Петрушев

В магазинах такого формата всегда велик шанс наткнуться на какие-то необычные предметы. Например, сейчас в продаже в «Много добра» есть редкие винтажные китайские бусы из фарфора, вероятно, расписанные вручную. А однажды в «Много добра» продавались зеркало XIX века и свитер от итальянского модного дома Etro. По словам Ольги, его купила девушка за 136 рублей, в то время, даже как б/у он стоил около ста тысяч рублей.

Винтажные бусы из магазина. Примерное время их изготовления, по словам девушек, середина ХХ века. Подобные удалось найти на торговой площадке eBay, там они стоят около десяти тысяч рублей. Фото: Алёна Попова

Иногда в магазин попадают вещи, назначения которых поначалу не знают сами продавцы. Одна из таких — деревянная подставка для ноутбука. Ее принесли год назад, но на приемке сразу не разобрались, что это и как это собирается. Поэтому некоторое время подставка была просто «деревянной штуковиной». Три месяца она привлекала внимание покупателей, но никто не мог разобраться, что это за вещь. Разгадать тайну помог мужчина, который, увидев ее, сказал: «Именно это мне и нужно!».

...И еще некоторое интересные предметы из магазина. Фото: Савелий Петрушев

— А еще у нас есть истории о том, что вещь из магазина изменила чью-то жизнь, — отмечает Ольга. — Так произошло у нашей постоянной клиентки, которая приходила к нам за бесплатными вещами. Она была очень простая, аскетично одетая, не сильно пожилого возраста. Мы тогда как раз повесили в бесплатную зону брючный костюм. Он был классный, но с небольшим дефектом — нужно было зашить строчку в одном месте. Пустить в продажу такой товар мы уже не могли, но в бесплатную зону повесили. И вот эта женщина его взяла, сказала нам «спасибо» и ушла. Через некоторое время она снова приходит с коробкой конфет, счастливая, прямо улыбка до ушей, и говорит: «Девочки, это вам, это все вы, это всё из-за вас…» Мы ничего не можем понять, что случилось. Она нам рассказала, что очень долго искала работу, а тут наш костюм. Она его померяла и сказала сама себе: «Ну всё, в этом костюме меня точно возьмут на работу». В нем она пошла на собеседование, и ее взяли бухгалтером. Она все это нам рассказывала, а сама светилась от счастья! Нам было приятно. Хотя мы понимаем, что это не мы ей помогли устроить на работу и не костюм, а ощущение себя в этом костюме вроде бы, из бесплатной зоны, показало ее работодателю уверенной и самодостаточной.

Постоянная покупательница магазина — Оксана Чайковская. Она работает экскурсоводом в Музее деревянного зодчества и иногда заглядывает в поисках старинных предметов. Например, сейчас в музее готовится выставка, посвященная томским коммунальным квартирам. Для нее Оксана уже купила посуду из богашевской керамики, а во время нашего интервью она еще взяла изображенный на фотографии желтый абажур. Возможно, вскоре томичи увидят в пространстве музея. Стоил, к слову сказать, этот предмет интерьера всего 400 рублей. Фото: Савелий Петрушев

Подкупает клиентов «Много добра» не только необычный ассортимент, но и дружелюбная атмосфера, которую создают продавцы. Их всего трое — Аня, Полина и Лена. Они выполняют практически всю работу по магазину — от принятия и сортировки вещей до организации мероприятий.

— Я довольно много путешествовала за границей и какое-то время жила в других странах, — рассказывает продавец магазина Анна Попова. — В Европе секонд — это не просто место, где можно купить или отдать вещи, это точка притяжения, где часто проводятся какие-то свопы, встречи по апсайклу и прочее. То есть, ты каждый раз приходишь в точку и каждый раз там что-то происходит: тебя встречают прикольные люди, они делают прикольные вещи, и ты такой: «Вау, ни фига себе. Оказывается, тут я могу купить вещи и потусоваться». Причем вещи чаще всего брендовые, а не из масс-маркета. Те же джинсы Levi`s в секонде можно купить за 10 баксов. Я сама однажды привезла из секонда старую виниловую пластинку Патти Смит, с которой ходила потом в обнимку...

— Для посетителей таких магазинов важна еще и экологическая сторона, возможность переделки, какого-то креатива. Мне было очень интересно общаться с ними, потому что у людей есть идеи и они хотят их реализовать. Они не просто говорят: «Куплю-ка я себе вот новую 110-ю футболочку». Нет, у них: «Вау, куплю себе новую футболку, сделаю из неё крутую дизайнерскую штуку». Это очень вдохновляет. Хочется, чтобы эта культура приходила и в наших секонды, чтобы они воспринимались не просто как «магазин повторного использования», но и стали площадкой для самовыражения, — говорит Аня. Фото: Савелий Петрушев

«Много добра» уже взяли на вооружение практику таких проектов. Периодически в пространстве магазина проводятся литературные вечера и мастер-классы по рисованию на одежде акриловыми красками и вязанию ковриков из старых колготок. Принимают в них участие обычно молодые люди:

— Сейчас мы очень тесно сотрудничаем с разными студенческими организациями, — говорит Александра. — Они берут у нас вещи, которые им нужно, и переделывают их. Из последнего — у них был мастер-класс по переделыванию мужских рубашек в шоперы. Это проходило не в магазине, а в «Кафедре» (кафе — прим. редактора), но было тоже очень классно. Они шили, болтали, слушали музыку, пили кофеек, тут же плюшки... Причем шили и девочки, и мальчики.

Фото: Савелий Петрушев

В планах магазина в этом году открыть свое творческое пространство с мини-магазином, которое позволит объединить креативных людей и любителей секонд-хенда:

— Там будут самые классные вещи, а также какие-то переделанные разукрашенные или расшитые предметы одежды. То есть, к нам может любой человек принести свои изделия и выставить на продажу, или даже просто, чтобы заявить себя. Плюс, будет небольшое помещение для реализации всех творческих идей со швейными машинками, раскроечной и т.д, чтобы можно было прийти и творить, — делится планами Ольга.

Сейчас девушки ищут помещение для будущей мастерской. За помощью сестры обратились в администрацию Томска. По словам Ольги, они, как держатели благотворительного фонда, могут получить площади бесплатно.

Текст: Алёна Попова

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