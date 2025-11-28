100 историй краеведческого. В Томске вышла книга о фондах музея

28 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Книга «100 музейных историй. Предметы. Люди. Сибирь» знакомит нас с интересными экспонатами из фондов Томского областного краеведческого музея.

Презентация издания состоялась в понедельник, 24 ноября в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина на фестивале «Томская книга».

Фото: Савелий Петрушев

По словам сотрудников музея, книга «100 музейных историй» — иллюстрированный альбом, своего рода путеводитель по достопримечательностям коллекций, собранных за более чем столетнюю историю его существования.

— Эта книга очень долго шла к своим читателям, — рассказывает старший научный сотрудник Краеведческого музея и один из авторов издания Татьяна Назаренко. — Она была задумана, когда мы планировали праздновать большой юбилей нашего музея — 100 лет со дня создания, в 2020 году. Время тогда было очень непростое. Потом пришла вторая знаменательная дата — та самая, когда мы открыли двери для посетителей, 2022 год. Именно тогда началась работа над этой книгой. И вот только сейчас наконец она смогла увидеть свет — ее издание стало возможным благодаря победе нашего музея в грантовом конкурсе фонда «История Отечества».

Татьяна Назаренко Фото: Савелий Петрушев

В фондах краеведческого музея на сегодняшний день хранится более 200 тысяч предметов, отобрать из них сто самых интересных было непросто. Поэтому авторы книги, по их словам, немного «схитрили», включив в нее не только отдельные предметы, но и целые коллекции — археологические, этнографические, именные, фотоколлекции и другие.

— Уникальность этого издания в том, что впервые коллекции музея представлены широкой публике в таком объеме, — подчеркивает заведующая научно-исследовательским отделом краеведческого музея и один из авторов книга Елена Андреева. — Идея понятна: 100 лет музея — 100 предметов, и о каждом рассказана своя история. Мы постарались показать самые интересные объекты из нашего фонда. А при их отборе руководствовались разными критериями: одни исключительны историей своего происхождения, другие внешним видом, третьи рассказывают что-то любопытное о своих прежних обладателях и так далее. По всем этим предметам нужно было провести свое исследование. Некоторые из них прежде никогда не были представлены широкой публике, о каких-то были найдены новые интересные подробности, которые также прежде были неизвестны. Теперь обо всем этом можно почитать.

Фото: Савелий Петрушев

Над созданием книги работал коллектив из 17 авторов, состоящий преимущественно из сотрудников музея.

— Все они — профессионалы, глубоко погруженные в свою тему, будь то этнография, археология или искусствоведение. Но, хочу особенно подчеркнуть, что у книги «100 музейных историй» есть своя особенность — она с самого начала создания адресована массовому читателю, а не академической среде или педагогам. Именно поэтому мы очень много внимания уделяли тому, чтобы книга была удобна в чтении, — отмечает Татьяна Назаренко. — Предметы размещены по дате поступления в музей, поэтому самые первые — это самые старые наши экспонаты. А чтобы читателям было проще ориентироваться в большом потоке информации, в книге есть своя ориентационная система: за каждой темой закреплен свой цветовой и графический маркер.

Предметы в книге «100 музейных историй» представлены самые разные. Это и вещевые источники, и фотографии, и документы, книги, карты — свидетельства самых разных эпох, событий не только томской, но и российской истории. Например, уникальный артефакт из коллекции краеведческого — эскиз и образцы ткани, из которой в XVIII веке разрешалось шить «дамские мундиры» для представительниц высшего света. Шахматы кочевников Тувы из Восточной коллекции музея, собранные в 1917 году в ходе экспедиции сотрудников Томского губернского кустарного комитета. Или чорон — священный сосуд народа Саха, привезенный в Томск из экспедиции по Якутии в 1921 году Болеславом Юхневичем, положивший начало якутской коллекция краеведческого музея. Благодаря материалам, представленным в книге, можно подробнее узнать и о редком документе времен становления и первого расцвета сибирской золотопромышленности — альбоме зарисовок «Собрание видов» частных промыслов золота.

Истории отдельных предметов из коллекций музея помогают узнать много интересного и о людях, чья жизнь была тесно связана с нашим городом, отмечают авторы издания. Например, об архитекторе Константине Лыгине, сибирском исследователе Григории Потанине, общественном деятеле и просветителе Петре Макушине и других. По словам Елены Андреевой в книге «100 музейных историй» есть информация и об одном из томских комендантов Томасе де Вильневе, найденная в центральных архивах, которая прежде нигде не публиковалась. Впрочем, здесь можно почитать не только о тех, кто жил и работал в дореволюционном Томске, но и о знаковых местных именах советского периода. Например, о космонавте Николае Рукавишникове или ветеране Великой Отечественной Вере Малаховой, в составе 79-й гвардейской дивизии, дошедшей до Берлина, чей трофейный ранец сегодня хранится в фондах краеведческого музея.

— Как жили якуты и как была устроена их ритуальная жизнь? Каким образом степенная книга царского родословия XVI века, один из первых ее списков, оказалась здесь, у нас в Сибири? А у нее были и свои спутники — этим же путем сюда пришла книга мастера Андроника Невежи, одна из первых печатных книг. Или, к примеру, история арифметики Леонтия Магницкого. Как Томск встретил 1917 год, как вообще строился город? Предметов и историй в книге собрано много, каждая интересна по-своему. Очень надеемся, что томичи будут читать ее с удовольствием, — подчеркивает Татьяна Назаренко.

Книга вышла из печати лишь на прошлой неделе и пока не поступила в продажу. Но в музее рассчитывают, что в ближайшем будущем она станет доступна широкому кругу читателей не только в бумажном, но и в электронном виде.

Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Анна Мацковская

