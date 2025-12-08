Сложный, но социальный. Согласительная комиссия одобрила проект бюджета Томска на 2026 год

8 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске согласительная комиссия рассмотрела проект бюджета города на 2026 год. Документ учитывает обязательства администрации и изменения в законодательстве. Об этом на прошедшей сегодня, 8 декабря, пресс-конференции в РИА Томск сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Согласно проекту бюджета, доход городской казны составит 27,5 млрд рублей, расходы — почти 29 млрд рублей. Дефицит составит порядка 1,3 млрд рублей. Также определена дотация из областного бюджета. Она составит 1,9 млрд рублей, на 194 млн больше, чем в 2025 году.

— На сегодняшний день бюджет очень социальный. 60% расходов — на социальную сферу. На сегодняшний день они все сохранены. Ряд мер нуждаются в переработке, не носят справедливого характера, такие как компенсация оплаты за отопление, в том числе из частных котельных, межтарифная разница. Есть случаи, когда такой мерой злоупотребляют, — уточнил Дмитрий Махиня. — Такие меры будут рассмотрены на очередном комитете. В случае сокращения мер высвобожденные средства будут направлены на другие цели. Пока все меры прошлого года не только сохранены, но ряд даже дополнительно усилены. Так, увеличен объем средств инвалидам на переселение, когда инвалиды переселяются с верхних этажей на нижние. Увеличена мера поддержки — освобождение от платы детей участников СВО за посещение детских садов. Появилось финансирование школы на Высоцкого, которого раньше не было.

По словам начальника городского департамента финансов Анны Мальсаговой, согласование бюджета осложнил ряд причин. Первая — большой объем расходов по исполнительным листам в рамках расселения аварийного жилья. Из-за них расходная часть бюджета была сокращена более чем на 1,2 млрд рублей. Также необходимо было выделить средства на повышение заработной платы сотрудников муниципалитета.

— Если посмотреть на доходную часть бюджета в целом, то у нас доходы приросли всего на 105 млн рублей. А все те обязательства, которые мы обсуждали: повышение оплаты труда, исполнительные листы — уже гораздо больше этой суммы в десятки раз, — подчеркнула Анна Мальсагова.

По ее словам, на доходную часть бюджета повлияли изменения в налоговом законодательстве. Речь идет о повышении лимитов доходов по применению упрощенной системы налогообложения.

— В соответствии с данными нашей налоговой инспекции, бюджет Томска из-за изменений законодательства порядка 72 млн рублей недополучит по упрощенной системе налогообложения. Количество таких предприятий сократится, мы уже по этому году видим, что доходы по упрощенной системе налогообложения не заполняем, хотя у нас на следующий год порог стоял 60 млн изначально. Прогнозируется существенное снижение, — отметила Анна Мальсагова.

Сложности при формировании бюджета вызвала и ситуация с одним из крупнейших налогоплательщиков в Томске.

— У нас подтверждена информация о том, что мы не дополучим налогами из-за того, что выплаты по дивидендам «КДВ-Групп» приостановлены, порядка 500 млн рублей. Но при этом, за счет того, что мы увеличиваем зарплату людей, которые не попали под действие майского указа президента, у нас прирост будет составлять порядка 150 млн рублей. Где-то мы теряем, где-то получаем, — отметил председатель городской думы Сергей Сеченов. — Прорабатывать будем большое количество вопросов для того, чтобы максимум предпринимателей вышли из «тени». Стараемся для них создать благоприятные условия на территории Томска. Мы также будем стараться привлекать инвесторов. Это наша основная работа по привлечению именно доходной части бюджета.

В свою очередь, мэр отмечает, что бюджет будет исполнен, «год город проживет».

— Расселение, изменение режима налогообложения, ряд решений, принятых в отношении юридических лиц — все в совокупности сказывается на общей доходной массе. Мы проработали с коллегами сейчас, будем выносить в рамках согласительной комиссии дополнительные объекты муниципальной собственности, которые не востребованы в целях ее приватизации, чтобы эту часть сбалансировать. Если они будут востребованы предпринимателями, у нас появятся неналоговые доходы, — отметил мэр.

— Наша задача — изыскивать дополнительные доходы, участвовать во всех федеральных программах, какие будут происходить. Томск второй раз номинирован на звание «Молодежной столицы». В случае победы это даст нам возможность привлекать федеральное финансирование на отрасль молодежной политики.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».