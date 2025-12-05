Более 70 мероприятий прошли в Томской области в рамках декады инвалидов

5 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На этой неделе в томском Кадровом центре «Работа России» прошли ключевые мероприятия в рамках Декады инвалидов.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили мастер-классы и тренинги по развитию эмоционального интеллекта и карьерному планированию, ярмарку трудоустройства и «Лавку добра».

От Лавки добра до Женского клуба

«Лавка добра» Фото: Савелий Петрушев

Основные мероприятия стартовали в среду, 3 декабря. В Кадровом центре «Работа России» открылась «Лавка добра», где можно было купить товары предпринимателей с инвалидностью, открывших бизнес при поддержке службы занятости.

— Здесь мы представляем продукцию четырех наших трудовых мастерских, где трудоустроены ребята с ограничениями здоровья, — отметила Надежда Мамонтова из томской «Ассоциации родителей детей-инвалидов». — Это работы швейно-вышивальной мастерской «Вышивай мечты»: косметички, мягкие игрушки, брелоки. Арт-студии «Глазами мечтателей», где ребята занимаются гипсом, полимерной глиной, изобразительным искусством и разрабатывают мерч и предметы интерьера. Все расписано вручную. От мастерской «Доброзелень» — разного рода наборы микрозелени. Нас посетило очень много людей — проходимость здесь очень хорошая, мы собрали очень позитивные отзывы.

Параллельно на площадке Кадрового центра состоялась встреча Женского клуба, посвященная эмоциональному интеллекту. Эксперты рассказали, как справляться со стрессом и развивать навыки, полезные в жизни и работе.

Также в рамках декады инвалидов организовали круглый стол для работодателей, посвященный квотированию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Истории успеха

Андрей Гончаров делится своей историей Фото: Савелий Петрушев

В четверг, 4 декабря в Кадровом центре прошла встреча, на которой люди с инвалидностью поделились своими историями успеха. Одна из спикеров рассказала об опыте участия в проекте «Лаборатория предпринимательства». Женщина защитила свой проект «Сметное дело», получила 100 тыс. рублей на развитие собственного бизнеса и успешно им занимается.

Другой спикер прошел бесплатное обучение и устроился на новую работу с помощью специалистов Кадрового центра.

— Я был участником специальной военной операции, получил ранение и инвалидность. После этого очень много госпиталей было. Понял, что на старую работу — мотористом на флот — я не вернусь. В итоге, как многие бывшие военные, решил идти в охранники, — отметил Андрей Гончаров. — Отправился на ярмарку вакансий в кадровый центр. Здесь нашел работодателя. Было необходимо пройти обучение и я сделал это с помощью кадрового центра, бесплатно. Было не очень сложно, но боялся экзаменов. В итоге я устроился в ту компанию, которую нашел на ярмарке вакансий. Пока, правда, одну вахту отработал, а скоро будет вторая. Что бы я посоветовал другим? Не надо бояться менять работу. Я всю жизнь занимался физическим трудом, теперь полностью поменял направление и не жалею.

Бизнес-игра «Прицелься» Фото: Савелий Петрушев

После встречи все желающие могли поучаствовать в игре «Прицелься» с бизнес-тренером и игропрактиком Ольгой Басалыко. Она показала, как ставить цели, сделать шаги к их достижению, а также как искать новые подходы к решению задач.

Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий в Кадровом центре Фото: Савелий Петрушев

Одним из ключевых события декады инвалидов стала ярмарка вакансий, ориентированная на трудоустройство людей с инвалидностью.

— Сегодня мы постарались подобрать вакансии из широкого спектра отраслей. Здесь представлены и сфера услуг, и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли. Диапазон заработных плат составляет от 40 до 70 тыс. рублей. Но у нас есть вакансии для людей с инвалидностью с зарплатой и около 100 тыс. рублей, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Томской области Екатерина Зубкова. — Ежегодно к нам обращаются порядка 600 людей с ограниченными возможностями здоровья, и более чем 60% из них мы помогаем найти работу.

В общей сложности на ярмарке было представлено более 200 рабочих мест — от специалиста информационного отдела до водителей и электрогазосварщиков. Свои вакансии предложили крупнейшие томские работодатели: АО «Томскавтотранс», ООО «Томскводоканал», АО «Томскэнергосбыт», торговые сети «Пятерочка» и «Ярче», Федеральная пассажирская компания, АО «Эр-Телеком Холдинг», а также образовательные и социальные учреждения.

Фото: Савелий Петрушев

Специалист по подбору персонала ООО «Томскводоканал» Мария Яркина:

— Мы ищем людей на производство, на наши обычные хорошие профессии — кадровые потребности в слесарях, водителях, сотрудниках энергослужбы. Люди интересуются, где мы находимся, какая зарплата, берем ли сотрудников с судимостями. Конечно, есть и ограничения: у нас много профессий, связанных с переноской тяжестей или вредностью, куда инвалидов не возьмут. Поэтому во время собеседования я уточняю, какая группа, что можно, что нельзя, напрямую, принимаю их заявки.

Никита Землянский Фото: Савелий Петрушев

— Это моя первая ярмарка вакансий. Я рассматриваю направление работы с 1С, надеюсь, что-нибудь подберу для себя, — рассказал посетитель ярмарки Никита Землянский.

Роман Фото: Савелий Петрушев

— Интересные компании на ярмарке есть. Поговорил с представителями «Томскводоканала», детских садов. Оставил свои контакты. На какую-то конкретную специальность не ориентируюсь — я просто хочу работать, — подчеркнул посетитель ярмарки Роман.

Фото: Савелий Петрушев

Всего в рамках Декады инвалидов, которая проходит по всей стране с 1 по 10 декабря, Кадровый центр «Работа России» проведет в Томской области порядка 70 различных мероприятий. Также в эти дни будет работать горячая линия по вопросам трудоустройства, обучения и правовым нормам для людей с инвалидностью.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».