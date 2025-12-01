Томичам покажут иллюстрации известного детского художника Юрия Васнецова

1 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 6 декабря, в Первом музее славянской мифологии откроется новогодняя выставка «Видеть сказку». Она будет посвящена творчеству одного из известнейших иллюстраторов детской книги XX века Юрию Васнецову.

Как сообщают организаторы, экспозиция расскажет томичам о детстве, семье, увлечениях, большой любви к семейным праздникам и непростом творческом пути художника. В ее рамках состоится встреча с внучкой иллюстратора и вдохновителем семейного проекта УХТЫМ Марией Васнецовой.

По словам арт-менеджера и куратора выставочных проектов Музея славянской мифологии Дарьи Скерневской, именно Мария поддержала организацию выставки и предоставила коллекцию оригинальных иллюстраций и репродукций Юрия Васнецова.

— Летом на просторах интернета мы увидели бренд «УХТЫМ», который создали наследники Юрия Васнецова. Решили написать им на почту. Так мы познакомились с Марией Васнецовой — внучкой художника. Созвонились и поняли, что у нас совпадают ценности, разговор сразу зашёл о возможном проведении совместной выставки, — рассказывает Дарья Скерневская. — Для нас это ценная и редкая возможность показать сибирскому зрителю оригиналы автолитографий одного из величайших иллюстраторов детской книги XX века. Да и к тому же, жизнь и творчество художника удивительно перекликаются с тематикой музея — это и любовь к народной культуре, сказке, фольклору, к красочным и диковинным изделиям народных мастеров. Вся эта любовь буквально сквозит в каждой иллюстрации Юрия Васнецова.

Иллюстрации Юрия Васнецова Фото: Первый музей славянской мифологии

Юрий Васнецов был выпускником Академии художеств и учеником Казимира Малевича в Государственном институте художественной культуры в Ленинграде. Он раскрыл свой творческий потенциал в работе над иллюстрациями для детских книг и русских народных сказок. Первыми из них стали рассказы «Карабаш» (1929) и «Болото» Виталия Бианки. Как отмечает Дарья Скерневская, выставка с полотнами Васнецова продолжит традицию по созданию праздничного настроения в музее, ведь он сам очень любил праздники — особенно Новый год и Рождество.

— Уже давно добрая традиция музея — ежегодные выставки «Медвежьего фестиваля». Они были пропитаны праздничным настроением. Но идёт время, рождаются новые проекты, — говорит Скерневская. — Этой выставкой нам хочется подарить каждому посетителю ощущение простого, доброго и сказочного мира. Это прекрасный повод вспомнить свои семейные традиции и новогодние ритуалы, поговорить о том, что объединяет поколения.

Иллюстрации Юрия Васнецова Фото: Первый музей славянской мифологии

Дарья подчеркивает, что помимо иллюстраций художника, которые можно будет рассмотреть в мельчайших деталях, пространство музея наполнится атрибутикой Нового года и атмосферой праздника. Посетители смогут посмотреть мультфильмы, сделать новогодние открытки и фотографии, почитать книги, а также примерить карнавальные наряды.

— У этой выставки нет возрастного ограничения. Малыши удивительно воспринимают эти рисунки на уровне чувств, дети постарше узнают сюжеты народных сказок. Для молодого поколения — это вдохновляющая история о поиске себя, своего голоса и стиля, — говорит Дарья.

Иллюстрации Юрия Васнецова Фото: Первый музей славянской мифологии

Посетить первые экскурсии по выставке «Видеть сказку» можно 6 и 7 декабря в 14:00 по адресу: ул. Загорная, 12. Или самостоятельно — с 10 до 19. Стоимость билетов от 350 рублей.

Там же томичи смогут познакомиться с Марией Васнецовой и узнать из первых уст об известном художнике. Творческая встреча с ней состоится 8 декабря в 18:30. Вход свободный, по предварительной записи.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».