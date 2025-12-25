Святочным шествием отметят Рождество в Томске

25 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске 7 января состоятся Святочное шествие и рождественский концерт на пл. Ново-Соборной.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, мероприятие начнется в 15.00. Шествие стартует от храма святого благоверного князя Александра Невского (ул. Герцена, 3). Его участники с рождественскими звездами в руках, исполняя колядки, отправятся до площади Ново-Соборной. Здесь в 15.15 на главной сцене состоится рождественский концерт с участием арт-проекта «Васильев вечер», а также конкурс колядок.

На празднике будут работать аниматоры, кукольный театр «Петрушка», благотворительная ярмарка, фотозона. Также запланированы игры, конкурсы для детей и взрослых. На месте предложат угощения и чай из самовара.

Как прошло предыдущее рождественское шествие в Томске можно посмотреть в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».