«Кислород»: как граффити-фестиваль стал сердцем томского хип-хопа

6 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Спецпроект Звуковая карта Истории фестивалей и сообществ, которые создавали музыкальную среду Томска

Первый крупный фестиваль, посвященный уличной культуре, прошёл в Томске в 2005 году. В программе были граффити, брейк-данс, хип-хоп и рэп. «Кислород — это то, чего не хватает городским жителям, чтобы дышать свободно», — говорилось в первой афише фестиваля.

Что именно подарил «Кислород» томичам и как он повлиял на развитие хип-хоп-культуры в Томске — в разговоре с его организаторами.

Свежий воздух

Вячеслав Иванов (Слава Малой) — один из первых граффити-художников Томска и организатор фестиваля 2005 года: «Кислород мы учредили вчетвером: я, Коварный (Антон), Jump (Максим Арбузов) и Dan1 (Данила Слупский)». Других активистов, готовых в то время заниматься продвижением уличной культуры и разговаривать с администрацией города, по словам Иванова, в Томске не было.

Название придумывали в типографии Макса Арбузова (Jump’а). «Я говорю, давайте „кислород“ — как свежий воздух. А Макс нарисовал вот этот логотип круглый. Сделали фирменный стиль, запаковали всё», — вспоминает Данила Слупский (Dan1), один из создателей и участник фестиваля.

Антон OneTon, Слава Малой, Антон Коварный, Андрей Леон, Миша Жёлудь, Алексей Богомолов (Fan) Фото: предоставлено Вячеславом Ивановым

Изначально «Кислород» задумывался именно как граффити-фестиваль — остальные направления появились уже в процессе подготовки. «Выяснилось, что всякие организационные моменты есть. Например, требуется музыкальная аппаратура. Где её взять? Только у рэперов. Ну, а если рэперы, то и танцоры должны быть. Как мы без танцоров? Так и подтянулись все», — рассказывает Вячеслав. — «В Томске в то время было много ребят, кто рэп писал, и в целом увлекался хип-хоп-культурой. „Кислород“ послужил местом, где можно было познакомиться с теми, кто занимается тем же, что и ты».

С 2006 года «Кислород» стал ежегодным событием томской хип-хоп сцены. Второй фестиваль прошёл на Белом озере уже «более-менее цивильно», говорит Иванов.

Первые «Кислороды» собирали 200 — 400 человек. Узнавали о фестивале в основном благодаря сарафанному радио. «Это было первое мероприятие, когда собралась тусовка ребят из других городов. Именно на крупный ивент. До него всё было только локальное», — вспоминает Данила Слупский (Dan1).

Вячеслав Иванов и кемеровский художник Никита Paris на фестивале «Кислород», 2006 г. Фото: предоставлено Вячеславом Ивановым

Основным каналом общения томских рэперов в те годы был интернет-портал DRD. Туда загружали треки, проводили баттлы битмейкеров и рэперов, обсуждали релизы. «А вживую, сверить часы, как говорится, было особо негде. Мне кажется, именно форум на DRD давал стимул: раз в год встретиться на „Кислороде“. Выступить, показать, кто что за год сделал: альбомы, совместные треки. И повыпендриваться, наверное», — рассуждает Вячеслав.

И зимой, и летом

После фестиваля 2006 года команде «Кислорода» пришла идея делать вечеринки в зимний сезон. «У меня напарник был — Алексей Богомолов. По финансовым делам у него всегда все было нормально, и в клубах он разбирался. Я-то больше за творчество. А у него — копеечка к копеечке, все аккуратненько», — рассказывает Вячеслав.



Подходящая площадка нашлась быстро — новый клуб на «Шариках» «Доброе утро, Вьетнам». Арт-директором там был Павел Лобанов, организатор самых крупных концертов в городе в 2010-х годах. «Поехали туда, объяснили обстановку: фестиваль закончился, сейчас зимний период, давайте мы вам наполним [место] содержанием», — рассказывает Вячеслав. Арт-директор заинтересовался: новый клуб нуждался в программе, а рэп-направление набирало популярность. Сотрудничество началось почти сразу.

Первым ивентом стал рэп-баттл «Старики против молодых». Хедлайнером пригласили группу NTL из Новосибирска. «Лёша нашёл их контакты. Мы списались, поехали к ним в Новосибирск знакомиться. Они сказали: хорошо, мы приедем», — вспоминает Вячеслав.

Вячеслав Иванов и Алексей Богомолов на рэп-баттле «Старики против молодых», 2006 г. Фото: предоставлено Вячеславом Ивановым

Иванов помогал с организацией вечеринок с октября 2006 по февраль 2007 года. С наступлением весны Вячеслав начал заниматься подготовкой к «Кислороду», а вечеринки остались на Алексее. Той зимой в клубе прошли баттлы, живые выступления, джемы. По словам Вячеслава, это были одни из самых прибыльных мероприятий в истории площадки: «Нам сказали, что мы единственные, кто так много денег заработал. Столько народу, всё прекрасно, без конфликтов».

Перекрыли «Кислород»

В 2008 году прошёл самый масштабный «Кислород». Программа расширилась: добавились мопеды и паркур. Бюджет фестиваля составлял уже больше 140 тысяч рублей.

Но на самом пике проекта Вячеслав решил закрыть «Кислород». Город не нашел средств на следующие фестивали, а самостоятельно потянуть такой бюджет Иванов не мог. Да и устал: «У меня даже был знак свыше. На последнем «Кислороде» в какой-то момент отключился звук, и в эту же минуту подул ветер, и главная сцена просто сдулась в ноль. Я на это все смотрел и думал: «Это точно последний фестиваль. Хватит уже, если уже сам Бог говорит «Хорош, Славян»», — вспоминает он.

После фестиваля название «Кислород» не исчезло: Иванов открыл первый в Томске коворкинг-центр «Кислород». В центре сдавались площади для небольших проектов и организаций, а сам Вячеслав помогал с заполнением заявок на грантовые конкурсы и преподавал граффити подросткам. Центр просуществовал с октября 2011 года по лето 2012 года. «Идея опережала время — долго не прожили, пришлось закрыть», — говорит Иванов.

Вячеслав

Иванов (Малой) организатор фестиваля «Кислород» Быть монополистом — это не моё. Зачем, если молодежь подросла и готова делать своё. Многие — тот же Ваня Ларионов с нами начинал, мы с ним общались в своё время. И вся эта тусовка примерно из одного ядра появилась, ходила по одним и тем же мероприятиям, с одной кружки чай пили в голодные годы. Кто-то преемников все найти не может, а я за это никогда не переживал, я всегда был только „за“. Дорогу молодым! И вот это всё

Текст: Катерина Станиславская

